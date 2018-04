Francúzska vláda plánuje znížiť počet poslancov o 30 percent

Súbor ústavných reforiem, ktoré prisľúbil prezident Emmanuel Macron, počíta tiež s pomerným zastúpením zavedeným pre 15 percent kresiel v Národnom zhromaždení.

Paríž 4. apríla (TASR) - Francúzska vláda vypracovala legislatívny návrh, ktorý znižuje počet zákonodarcov o 30 percent. Oznámil to v stredu francúzsky premiér Édouard Philippe, ktorého citovala agentúra DPA.



Súbor ústavných reforiem, ktoré prisľúbil prezident Emmanuel Macron, počíta tiež s pomerným zastúpením zavedeným pre 15 percent kresiel v Národnom zhromaždení. To má v súčasnosti 577 poslancov, zatiaľ čo 348 senátorov sedí v nepriamo volenej hornej komore francúzskeho parlamentu.



Ďalšou zmenou bude zrušenie špeciálneho súdu zloženého najmä z politikov, ktorý sa zaoberá kauzami ministrov počas výkonu ich funkcie. Túto úlohu preberie parížsky odvolací súd, hoci "filtračný" mechanizmus sa zachová so zámerom, aby sa riešili iba závažné sťažnosti, dodal Philippe.



Poslanci a starostovia budú mať zákaz vykonávať svoj mandát dlhšie než tri razy po sebe, s výnimkou starostov menších miest. V súlade s Macronovým sľubom korzickým nacionalistom, ktorí vlani zvíťazili v regionálnych voľbách, bude do ústavy pridané zvláštne ustanovenie týkajúce sa tohto ostrova.



Reformy však ešte musí schváliť parlament, pričom tie, ktoré si vyžadujú ústavnú úpravu, budú musieť byť odobrené v referende alebo trojpätinovou podporou členov oboch komôr parlamentu - Národného zhromaždenia a Senátu.