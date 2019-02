Francúzske letectvo podniklo nálet na konvoj smerujúci do Čadu z Líbye

Francúzske bojové lietadlá štartovali z francúzskej leteckej základne v čadskom hlavnom meste N'Djamena, kde sú dislokované v rámci operácie Barkhane.

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzska armáda podnikla v nedeľu nálety na pozície ozbrojenej skupiny, ktorá prenikla na územie Čadu z Líbye. Táto operácia sa uskutočnila na severe Čadu a za podpory čadskej armády. Informoval o tom v pondelok hlavný štáb francúzskej armády.



Francúzske ministerstvo obrany spresnilo, že francúzske lietadlá typu Mirage 2000 zasiahli kolónu približne 40 terénnych vozidiel prichádzajúcich z Líbye, ktoré prenikli hlboko do čadského vnútrozemia.



Ministerstvo dodalo, že operácia francúzskych lietadiel sa uskutočnila na žiadosť čadských úradov, pričom pomohla zabrániť tomuto nepriateľskému prieniku a rozptýliť kolónu vozidiel patriacich povstaleckému Zväzu síl odporu (UFR).



Francúzske bojové lietadlá štartovali z francúzskej leteckej základne v čadskom hlavnom meste N'Djamena, kde sú dislokované v rámci operácie Barkhane.



Lietadlá najprv podnikli zastrašovací manéver, keď leteli nízko nad kolónou áut, ktorá však napriek tomuto varovaniu pokračovala v jazde. Druhá skupina francúzskych lietadiel následne pri nálete použila zbrane.



Hovorca UFR Júsuf Hamíd podľa agentúry AFP spresnil, že k útoku došlo medzi horskými lokalitami Tibesti a Ennedi. Hamíd vyjadril poľutovanie nad "nebezpečným zvratom", na ktorý sa podujalo Francúzsko, keď vojensky zasiahlo do "vnútorných záležitostí" Čadu. Dodal, že čadský ľud bude na tieto nálety reagovať, pričom pripustil, že možno vo forme nepriateľských akcií voči Francúzom.



Hamíd nespresnil, či cieľom kolón áut bolo hlavné mesto N'Djamena, o ktorého dobytie sa jednotky UFR pokúsili aj roku 2008.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v decembri roku 2018 počas návštevy v Čade opäť potvrdil podporu Francúzska africkým silám zasahujúcim v oblasti Sahelu a Sahary proti extrémistom a saláfistickým džihádistom, a to v situácii, keď pretrvávajúci chaos v Líbyi stále vyvoláva obavy medzinárodného spoločenstva.



Francúzska operácia v Čade má názov Barkhane a je najväčšou zámorskou vojenskou misiou Francúzska.