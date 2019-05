Francúzske rodiny zažalovali Boeing za pád lietadla 737 MAX v Etiópii

Pri páde lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré smerovalo z Addis Abeby do kenskej metropoly Nairobi, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane siedmich občanov Francúzska.

Paríž 22. mája (TASR) - Dve francúzske rodiny podali žalobu na amerického výrobcu lietadiel Boeing v súvislosti s marcovou haváriou jeho stroja typu 737 MAX v Etiópii. Oznámili to v utorok právnici týchto rodín, ktorých citovala agentúra AFP.



K nešťastiu došlo iba niekoľko mesiacov po obdobnej havárii ďalšieho lietadla rovnakého typu v Indonézii.



Prvá žaloba, ktorú podala rodina jednej z francúzskych obetí, odkazuje na pád lietadla spoločnosti Lion Air v Indonézii a uvádza, že vtedajšie "technické zlyhanie nesmelo byť ignorované" Boeingom ani nikým iným, kto sa podieľal na výrobe lietadla. Rodina podľa AFP obviňuje Boeing z "neúmyselného zabitia".



Druhú žalobu na spoločnosť podala Francúzska, ktorej pri havárii lietadla Boeing 737 MAX v etiópskej Addis Abebe zahynul manžel. Táto žena tvrdí, že Boeing pochybil pri zabezpečení nevyhnutných opatrení po tragédii letu spoločnosti Lion Air, pretože sa obával poškodenia reputácie a negatívnych finančných následkov.



"Boli si toho vedomí, mohli zabrániť tejto nehode. To lietadlo nemalo nikdy vzlietnuť," povedala novinárom.



Pozostalí požadujú od Boeingu odškodné vo výške 276 miliónov dolárov, uvádza sa v texte žaloby.



Boeing v sobotu priznal, že po daných dvoch tragických haváriách musel napraviť nedostatky v softvére letového simulátora lietadla 737 MAX, ktorý sa používa na výcvik pilotov.



Išlo o prvé priznanie nedostatkov zo strany spoločnosti odvtedy, ako stiahla z prevádzky inkriminovaný typ lietadla následkom jeho celosvetového zákazu leteckými spoločnosťami a regulačnými úradmi. Všeobecne sa predpokladá, že príčinou oboch havárií bol z veľkej miery chybný softvér automatického letového systému MCAS.