Francúzske žlté vesty sa chystajú na 25. sobotu protestov

Paríž 3. mája (TASR) - Vedenie protivládneho hnutia tzv. žltých viest organizuje vo Francúzsku na túto sobotu ďalšiu vlnu protestov, informoval v piatok denník Le Figaro.



Na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook žlté vesty avizujú "25. dejstvo" protestov. Podrobnosti o zhromaždeniach v Paríži zatiaľ nie sú známe. Dejiskom "celoštátneho" mítingu by mal byť Lyon. Ďalšie zhromaždenia avizujú v mestách Montpellier či Roanne.



Nové protesty žltých viest sa pripravujú v čase, keď je francúzsky minister vnútra Christophe Castaner terčom kritiky za svoju reakciu na jednu z epizód prvomájových demonštrácií, keď v Paríži skupina ľudí vylomila vstupnú bránu a prenikla do areálu fakultnej nemocnice Hôpital de la Pitié Salpetriere.



Castaner ich konanie označil za "útok", čo žlté vesty i opozícia rozhodne odsúdili.



Pod tlakom kritiky Castaner v piatok uznal, že nemal použiť tento termín, a vhodnejšie by bolo povedať, že šlo násilné preniknutie na pozemok nemocnice. Dodal, že incident sa vyšetruje. Polícia v súvislosti s ním zadržala 32 ľudí, ktorých už medzičasom prepustila.



Riaditeľ siete verejných zdravotníckych zariadení AP-HP Marin Hirsch vo štvrtok v médiách informoval, že 1. mája desiatky ľudí vyvalili vstupnú bránu do nemocnice Hôpital de la Pitié Salpetriere v Paríži a pokúšali sa preniknúť do pavilónu, kde sa nachádza jednotka intenzívnej a pooperačnej starostlivosti.



Hnutie žltých viest vyslovilo predpoklad, že účastníci prvomájovej demonštrácie sa chceli do nemocnice skryť pred slzotvorným plynom, ktorý polícia opäť použila na rozohnanie davu na ulici.



Ako konštatoval denník Le Figaro, vládni poslanci sú v spore o interpretáciu tohto incidentu na Castanerovej strane.



Štátny tajomník na ministerstve školstva Gabriel Attal celú polemiku ohľadom vhodnosti použitia slova "útok" označil za poburujúcu a prehnanú. Zdôraznil, že nie je prípustné vstupovať do nemocnice vyvalením vstupnej brány. Nemocnica podľa neho nie je "zónou, kde neplatí zákon", pričom vyzval diskutérov, aby "to, čo sa 1. mája odsúdili, lebo to je odsúdeniahodné".