Francúzska opozícia nesúhlasí s povolaním armády proti žltým vestám

Paríž 21. marca (TASR) - Francúzska opozícia kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá chce posilniť ochranu práva a poriadku počas protivládnych protestov a povolať na pomoc polícii aj príslušníkov oddielov pôsobiacich v rámci protiteroristickej operácie Sentinelle.



Vojenské hliadky by mali patrolovať spolu s policajtmi už počas najbližšieho protestu tzv. žltých viest túto sobotu. Opozičné strany - tak z ľavej, ako aj pravej časti politického spektra - označili tieto plány vlády za nezodpovedné.



Bruno Retailleau, vodca opozičných Republikánov (LR) v Senáte, v stredu večer v debate televíznej stanice France 5 uviedol, že je "absolútne proti nasadeniu armády týmto spôsobom". "Je to vážna chyba," dodal.



Poznamenal, že úlohou armády je "neutralizovať nepriateľa". Dodal, že radikálni demonštranti a "všetci tí, čo spôsobujú škody, sú určite delikventi, ale nie nepriatelia štátu".



Rozhodnutie francúzskej vlády ostro kritizoval aj vodca krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon, ktorý odmietol vysvetlenie centristickej vlády, že vojaci už aj tak v krajine patrolujú v blízkosti strategických objektov vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu teroristických útokov.



Krajne pravicová politička Marine Le Penová takisto uviedla, že úlohou vojakov je odraziť "teroristov", nie demonštrantov.



Líder centristického Demokratického hnutia (MoDem) Francois Bayrou však rozhodnutie vlády podporil. "Myslím si, že keď sú tu ľudia, ktorí podpaľujú, ničia, rabujú a terorizujú ľudí, máme nielen právo, ale aj povinnosť brániť sa," argumentoval Bayrou.



Zdroj z francúzskej vlády pre agentúru AFP uviedol, že vojaci nebudú vstupovať "do potýčok alebo otvoreného boja". "Nebudú na frontovej línii," dodal zdroj, ktorý spresnil, že ak vojaci z operácie Sentinelle prídu do kontaktu s násilníckymi demonštrantami, "zaistia okolie a privolajú políciu".



Francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová vo štvrtok v rozhovore pre spravodajský kanál BFM zopakovala, že vojaci budú "pridelení výlučne na ochranu budov".



Minister vnútra Christophe Castaner vo štvrtok na stretnutí s novým náčelníkom parížskej polície Didierom Lallementom žiadal prístup "nulovej tolerancie voči násilným demonštrantom".



V reakcii na násilnosti, ktoré sprevádzali protesty žltých viest minulú sobotu, si francúzska vláda v sérii preventívnych opatrení vyhradila právo zakázať demonštrácie v okolí parížskej triedy Champs-Élysées, ako aj v exponovaných lokalitách v dvoch ďalších mestách, ak sa zistí, že medzi účastníkmi sú aj násilníci a vandali, označovaní ako "ultras".



Vláda oznámila aj zvýšenie pokút ukladaných osobám zadržaným počas úradmi nepovolených demonštrácií.



Hnutie žltých viest vzniklo vlani v novembri ako protest proti plánovanému zvýšeniu daní z pohonných hmôt. Postupne však toto hnutie prerástlo do masových protivládnych protestov proti reformám vlády Emmanuela Macrona. Mnohé zo zhromaždení žltých viest sprevádzajú násilnosti a vandalizmus. Minister hospodárstva Bruno Le Maire odhadol, že škody na majetku dosiahli približne 200 miliónov eur.