Francúzski džihádisti odsúdení v Iraku mali spravodlivý proces

Paríž 29. mája (TASR) - Sedem francúzskych občanov, odsúdených na smrť v Iraku za pripojenie sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), malo spravodlivý súdny proces, vyhlásil v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



"A rád by som vám povedal, že na rozdiel od toho, čo občas počúvam, súdny proces je spravodlivý," povedal Le Drian v Paríži Národnému zhromaždeniu, dolnej komore francúzskeho parlamentu. Organizácie na ochranu ľudských práv totiž často kritizujú priebeh teroristických prípadov na súdoch v Iraku, vysvetlila tlačová agentúra DPA.



Sedem odsúdených francúzskych občanov bolo "dobre známych svojou pomocou pri teroristických akciách proti našej krajine", dodal Le Drian. "Treba povedať, že títo odsúdení majú stále právo odvolať sa, majú mesiac času a my im pomáhame s podaním odvolaní na irackých úradoch," uviedol šéf francúzskej diplomacie.



Francúzsko je stále proti trestu smrti vo všetkých prípadoch, zdôraznil Le Drian.