Francúzsko a Nemecko chcú do júna predložiť plán zásadnej reformy EÚ

Paríž 16. marca (TASR) - Francúzsko a Nemecko chcú do polovice roka 2018 predložiť spoločný návrh reformy Európskej únie. V Paríži to počas návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vyhlásil v piatok večer francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Podľa jeho slov sa v júni predloží jasná, ambiciózna cestovná mapa pre novú úpravu hospodárskej a menovej únie a eurozóny, obrannej a utečeneckej politiky, ako aj politiky v sférach vzdelávania a výskumu. Obe krajiny ju podľa Macrona podporia potrebnou energiou.



Ráta sa aj s obnovou bilaterálneho paktu o priateľstve, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.



Macron pripomenul svoje plány reforiem spred šiestich mesiacov vrátane vlastného rozpočtu eurozóny a európskeho ministra financií. Podľa najvyššieho francúzskeho predstaviteľa sa teraz v tomto smere otvára nová kapitola.



Obe krajiny chcú byť motorom zásadnej reformy a solidárnej azylovej politiky v Únii.



Koordinovaný postup je potrebnejší ako kedykoľvek predtým, pretože Európa musí byť zomknutá v geopolitickej situácii, v ktorej je multikulturalizmus pod tlakom, vyhlásila v Paríži Merkelová.



Kancelárka ubezpečila francúzskeho prezidenta o svojej pripravenosti na spoluprácu. "Chceme nájsť teraz spoločné cesty. To bolo v histórii nemecko-francúzskych vzťahov korunované úspechom vždy vtedy, ak sa pracovalo čestne a tvrdo," zdôraznila Merkelová. Súčasne však poznamenala, že nesúhlasí so všetkými návrhmi francúzskeho prezidenta.