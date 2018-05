Francúzsko a Nemecko chcú naďalej dodržiavať jadrovú dohodu s Iránom

O tom, či Spojené štáty odstúpia alebo neodstúpia od dohody s Iránom, má prezident Trump rozhodnúť do 12. mája.

Berlín 7. mája (TASR) - Francúzsko a Nemecko budú naďalej dodržiavať jadrovú dohodu s Iránom bez ohľadu na to, aké rozhodnutie prijmú v tejto záležitosti Spojené štáty. Ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka sa tak podľa agentúry AP vyjadrili pred nadchádzajúcim oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa, či Washington odstúpi alebo neodstúpi od tejto dohody.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že zachovať dohodu s Iránom z roku 2015 je odhodlané rovnako Francúzsko, ako aj Nemecko a Británia, teda všetky tri európske krajiny, ktoré sú jej signatármi popri Spojených štátoch, Rusku a Číne. Ako povedal počas pondelkovej návštevy Berlína, uvedená trojica dodrží svoje záväzky "nezávisle od amerického rozhodnutia".



Le Drianov nemecký náprotivok Heiko Maas potvrdil, že Berlín chce zotrvať pri dohode, keďže tá podľa neho "robí svet bezpečnejším".



"Obávame sa, že stroskotanie by viedlo k eskalácii a pádu naspäť do obdobia spred roka 2013," citovala šéfa nemeckej diplomacie agentúra DPA. "Nevidíme žiadnu skutočnú alternatívu k týmto kontrolným mechanizmom a obmedzeniam iránskeho jadrového programu," zdôraznili ministri.



O tom, či Spojené štáty odstúpia alebo neodstúpia od dohody s Iránom, má prezident Trump rozhodnúť do 12. mája. Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo koncom apríla potvrdil, že Trump rozhodne proti dohode, ak ju "nebude možné opraviť".



Zmeny v tomto dokumente, na základe ktorého Teherán obmedzil svoj jadrový program výmenou za prísľub normalizácie ekonomických vzťahov, iránsky prezident Hasan Rúhání nepripúšťa, vyjadruje však ochotu pokračovať v jeho dodržiavaní aj v prípade odstúpenia Spojených štátov.