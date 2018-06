Francúzi a Taliani sa zhodli, že azylový systém je nevyhovujúci

V Paríži sa v piatok stretli francúzsky prezident Emmanuel Macron a nový taliansky premiér Giuseppe Conte.

Paríž 16. júna (TASR) - Taliansko a Francúzsko vyjadrili spoločne podporu "azylovým centrám" EÚ, ktoré sa majú zriadiť v krajinách, kde mnoho migrantov začína svoju púť do Európy. V Paríži sa v piatok stretli francúzsky prezident Emmanuel Macron a nový taliansky premiér Giuseppe Conte.



Obaja lídri sa zhodli na tom, že súčasný systém sa musí reformovať. Macron navrhol vybudovanie migračných stredísk v krajinách odchodu migrantov vrátane Líbye. Predmetnú myšlienku nastolil šéf Elyzejského paláca už predtým. Mnoho migrantov podľa neho nemá žiadnu možnosť na získanie azylu v Európe, avšak na ceste mnohí zahynú alebo strávia mesiace v úbohých podmienkach a nakoniec ich vrátia späť.



Spracovávaním žiadostí o azyl v domovských krajinách týchto žiadateľov by sa mohlo predísť zmieneným problémom, domnieva sa Macron, ktorého cituje stanica BBC. Conte, šéf novej populistickej vlády Talianska, s navrhovaným plánom súhlasil a vyzval na rozsiahlu reformu súčasného systému.



Aktuálne migračné pravidlá EÚ nariaďujú, že uchádzači o azyl musia požiadať o ochranu hneď v prvej krajine, do ktorej v rámci Európskej únie dorazia - až na niekoľko výnimiek. Súbor daných predpisov je známy pod názvom Dublinské dohody.



To však v uplynulých rokoch kladie značné nároky na tzv. nárazníkové krajiny - predovšetkým Taliansko a Grécko, kde prichádza väčšina migrantov bez príslušných osobných dokumentov po tom, ako absolvuje riskantnú plavbu po Stredozemnom mori, často vo vratkých a preplnených člnoch.



Conte v tejto súvislosti vyhlásil, že "koncept krajiny prvého príchodu potrebuje prehodnotenie" a Taliansko predloží svoju vlastnú "radikálnu zmenu paradigmy". "Keď niekto vstúpi do Talianska, vstúpi zároveň do Európy," podotkol.



Migračná reforma bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj hlavnou témou na stretnutí lídrov EÚ, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca, keďže množstvo členských štátov Únie zápasí s politickou dohrou prílevu migrantov.



Nová talianska koalícia, a najmä minister vnútra a predseda strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini, prisľúbila tvrdý postoj k otázkam imigrácie, čo nedávno vyústilo do diplomatického sporu ohľadom osudu lode Aquarius.