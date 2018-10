Francúzsko a Taliansko začali odstraňovať palivovú škvrnu

Tuniská nákladná loď pri nedeľnej zrážke prerazila dieru do trupu cyperskej kontajnerovej lode a spôsobila tak únik paliva do mora. Pri kolízii nikto neutrpel zranenia.

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzske a talianske námorné úrady začali odstraňovať palivovú škvrnu, ktorá sa po nedeľnej zrážke dvoch nákladných lodí severne od francúzskeho ostrova Korzika roztiahla v Stredozemnom mori do šírky 20 kilometrov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Talianska pobrežná stráž v pondelok oznámila, že za nestálych, meniacich sa poveternostných podmienok vyťahuje z mora časť znečisteného materiálu a že škvrnu monitoruje.



Tuniská nákladná loď pri nedeľnej zrážke prerazila dieru do trupu cyperskej kontajnerovej lode a spôsobila tak únik paliva do mora. Pri kolízii nikto neutrpel zranenia.



Hovorca regionálneho francúzskeho námorného úradu vyhlásil, že čistenie sa začalo v pondelok ráno a palivové škvrny sa roztiahli do šírky 20 kilometrov.



Hovorca dodal, že francúzske a talianske plavidlá a odborníci na odstraňovanie ropných škvŕn ťahajú plávajúcu zábranu, ktorá zastaví šírenie ropy; potom použijú zberač nečistôt, ktorý palivo nasaje.