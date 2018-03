Abdeslam, podozrivý z útokov v Paríži, prvýkrát prelomil mlčanie

Je údajne jediným preživším zo skupiny teroristov z militantnej organizácie Islamský štát, ktorí zorganizovali útoky na viacerých miestach Paríža večer 13. novembra 2015, keď zahynulo 130 ľudí.

Paríž 9. marca (TASR) - Salah Abdeslam, kľúčový podozrivý z teroristických útokov v Paríži z novembra 2015, sa prvýkrát rozprával s francúzskymi vyšetrovateľmi. V piatok to uviedol zdroj blízky prípadu.



Avšak Abdeslam prelomil mlčanie iba v tom, že vyhlásil, že iný muž, obvinený z napomáhania Abdeslamovi pri úteku pred políciou, je nevinný, dodal zdroj.



Abdeslam, francúzsky občan, je údajne jediným preživším zo skupiny teroristov z militantnej organizácie Islamský štát (IS), ktorí zorganizovali útoky na viacerých miestach Paríža večer 13. novembra 2015, keď zahynulo 130 ľudí.



Chytili ho v Bruseli v marci 2016 a nasledujúci mesiac vydali do Francúzska.



Tento Francúz je takisto obžalovanou osobou v prebiehajúcom prípade v Belgicku, kde je s ďalším podozrivým obvinený z pokusu o vraždu. Údajne sa totiž zapojil do prestrelky s políciou v deň, keď ho zatkli, pripomenula tlačová agentúra DPA.