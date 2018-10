Francúzsko čelí žalobe na ICC ohľadom jadrových testov v Polynézii

Francúzska Polynézia, zámorské územie Francúzska, má približne 290.000 obyvateľov a v súčasnosti je známe predovšetkým ostrovom Tahiti, ktorý vyhľadávajú turisti.

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzska Polynézia podala na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) so sídlom v Haagu žalobu voči Francúzsku za údajné zločiny proti ľudskosti počas jadrových skúšok uskutočnených v južnom Pacifiku. Oznámil to bývalý prezident Francúzskej Polynézie a súčasný opozičný líder Oscar Temaru.



"S veľkým odhodlaním a zmyslom pre povinnosť sme 2. októbra podali žalobu na Medzinárodnom trestnom súde za zločiny proti ľudskosti. Tento prípad si berie za cieľ hnať na zodpovednosť všetkých žijúcich francúzskych prezidentov za jadrové testy v našej krajine," vyhlásil Temaru, ktorého v stredu citovala spravodajská stanica France 24.



"Dlhujeme to všetkým ľuďom, ktorí zomreli následkom jadrového kolonializmu. Francúzske jadrové testy totiž vnímame ako priamy výsledok kolonizácie," dodal Temaru s tým, že skúšky jadrových zbraní boli vnútené miestnym ostrovanom "s priamou hrozbou nastolenia vojenskej kontroly, ak by to boli odmietli".



Temaru, ktorý podporuje nezávislosť tohto oceánskeho súostrovia od ústrednej vlády v Paríži, tvrdí, že Francúzsko od roku 2013 "ignoruje a opovrhuje" opakovanými výzvami na spoločné rokovanie pod dohľadom OSN.



Francúzska Polynézia, zámorské územie Francúzska, má približne 290.000 obyvateľov a v súčasnosti je známe predovšetkým ostrovom Tahiti, ktorý vyhľadávajú turisti. Avšak ostrovy Mururoa a Fangataufa zažili počas troch desaťročí 193 jadrových testov, až kým tento program v 90. rokoch neukončil vtedajší francúzsky prezident Jacques Chirac.



Skúšky vo Francúzskej Polynézii boli medzi celkovo 210 testami jadrových zbraní, ktoré Francúzsko uskutočnilo v rokoch 1960-1996 aj na Sahare v Afrike. Zúčastnilo sa na nich približne 150.000 civilistov a vojakov.



Tisícky z nich mali neskôr vážne zdravotné problémy, odškodné však dostala iba hŕstka z tých, ktorí sa rozhodli obrátiť na súd. Francúzsko dlhodobo odmietalo svoju zodpovednosť za následky pre zdravie ľudí a životné prostredie z obáv, že by to mohlo oslabiť jeho jadrový program počas studenej vojny.



Paríž iba v roku 2010 prijal zákon priznávajúci odškodné vojenským veteránom a civilistom, ktorých rakovinové ochorenie môže byť pripisované zmienenému jadrovému programu.