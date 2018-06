Členovia Národného frontu schválili zmenu názvu strany

Na korešpondenčnom hlasovaní sa zúčastnilo takmer 53 percent členov strany.

Lyon 1. júna (TASR) - Francúzska pravicovo-populistická strana Národný front (FN) rozhodla o zmene svojho názvu na Národné zhromaždenie (Rassemblement National). Pri internom hlasovaní členskej základne s tým súhlasilo viac ako 80 percent účastníkov, oznámila v piatok v Lyone predsedníčka strany Marine Le Penová.



Na korešpondenčnom hlasovaní sa zúčastnilo takmer 53 percent členov FN. Le Penová v súvislosti so zmenou názvu hovorila o "historickom momente v živote nášho hnutia", informovala agentúra DPA.



Premenovanie strany je súčasťou úsilia Le Penovej o nový začiatok rok po tom, ako utrpela porážku v prezidentských voľbách. Strana dúfa, že aj takto si - s výhľadom na európske voľby v budúcom roku - bude môcť rozšíriť svoju voličskú základňu.



Samotná Le Penová v piatok hovorila o tom, že voľby do Európskeho parlamentu "by mohli viesť k skutočnej demokratickej revolúcii". V Európe veje "nový vietor", uviedla s poukázaním na britské referendum o vystúpení z EÚ, vzostup krajnej pravice v Rakúsku, Maďarsku a Poľsku či vytvorenie novej euroskeptickej vlády v Taliansku, do ktorej patrí aj spojenec NF Matteo Salvini z Ligy Severu.



Le Penovej medzičasom zo strany vylúčený otec Jean-Marie Le Pen zmenu názvu FN v piatok kritizoval ako "hanebné vymazanie" identity tohto politického subjektu. Pravicový extrémista, viackrát odsúdený za výroky o nacistických plynových komorách, bol v roku 1972 spoluzakladateľom Národného frontu, ktorý dlhé roky viedol. Jeho dcéra sa v roku 2011 stala jeho nástupkyňou a odvtedy sa snaží zlepšiť imidž strany kritickej voči EÚ a imigrácii.



Le Penová argumentuje, že pre mnohých francúzskych voličov je súčasný názov strany stále "psychologickou prekážkou" pri rozhodovaní sa, komu odovzdať hlas. Mnohí totiž FN stále spájajú s rasizmom a antisemitizmom. Zároveň by sa tak otvorila cesta k možnému spojenectvu s inými stranami.