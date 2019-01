Francúzski policajti dostali za znásilnenie Kanaďanky 7 rokov väzenia

Obaja policajti - 49-ročný Nicolas Redouane a 40-ročný Antoine Quirin - obvinenie zo znásilnenia 39-ročnej Emily Spantonovej popreli a tvrdili, že pohlavný styk bol dobrovoľný.

Paríž 31. januára (TASR) - Na sedem rokov väzenia odsúdili vo štvrtok dvoch francúzskych policajtov usvedčených z toho, že v priestoroch policajnej centrály v Paríži znásilnili v roku 2014 kanadskú turistku. Svojej obeti zároveň majú za spôsobenú ujmu zaplatiť 20.000 eur, informovala agentúra AFP.



Obaja policajti - 49-ročný Nicolas Redouane a 40-ročný Antoine Quirin - obvinenie zo znásilnenia 39-ročnej Emily Spantonovej popreli a tvrdili, že pohlavný styk bol dobrovoľný. Súd však o ich vine presvedčili výpovede obete a tiež "vedecké a technické" dôkazy, povedal predsedajúci sudca Stéphane Duchemin. Proti rozsudku sa môžu odvolať, uviedla agentúra DPA.



Spantonová sa s policajtmi - členmi elitného komanda BRI - zoznámila v noci 22. apríla 2014 v bare pri rieke Seina. Kanaďanka následne súhlasila, že s nimi pôjde do neďalekej, v minulosti vychýrenej, policajnej centrály na adrese 36 Quai des Orfevres, známej aj z detektívnych románov spisovateľa Georgesa Simenona.



Podľa prokurátora Philippa Courroyeho sa potom pre policajtov, ktorým za jej znásilnenie hrozilo až 20-ročné väzenie, stala "ľahkou korisťou". Samotná Spantonová tvrdila, že ju znásilnili až traja muži a hoci sa na mieste činu našli stopy DNA troch osôb, podarilo sa identifikovať len dvoch policajtov.



Kanaďanka na súde uviedla, že na návštevu policajnej centrály sa tešila a myslela si, že "tam bude plno ľudí a svetla". Kancelárie policajtov na piatom poschodí však v noci boli prázdne. "Jednoducho som sa vzdala; chcela som len, aby už bolo po tom," povedala na súde.



Keď z budovy odišla, povedala o znásilnení policajtom v službe. Tí sa nej však správali ako keby bola opitá a nakázali jej, aby "išla domov".



Svedkovia, ktorí ju stretli ešte v budove policajnej centrály, podľa agentúry AFP uviedli, že vyzerala šťastná, keď do nej vchádzala, a rozrušená, keď ju opúšťala.



Súdny proces upriamil pozornosť na chyby, ku ktorým došlo pri vyšetrovaní prípadu. Údajné miesto činu napríklad nebolo náležite zapečatené a policajtom bolo umožnené, aby išli domov bez toho, že by najskôr absolvovali dychovú skúšku.