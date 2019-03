Hnutie žltých viest vyšlo do ulíc už 16. sobotu

V Nantes v západnej časti krajiny polícia použila slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delá proti demonštrantom, ktorí do policajtov hádzali predmety.

Paríž 2. marca (TASR) - Demonštranti z hnutia tzv. žltých viest v sobotu opäť vyšli do ulíc francúzskych miest, kde protestovali už 16. sobotu po sebe, informovala agentúra AFP. Niektorí z nich sa dostali do konfliktov s políciou, ktorá odpovedala gumovými projektilmi, slzotvorným plynom a vodnými delami.



Okolo 14.00 h sa približne 5600 ľudí zapojilo do protestov po celej krajine, najmä však v metropole Paríž. Počet je výrazne nižší ako odhadovaných 11.600 účastníkov, ktorí sa na protestoch zišli minulú sobotu, uviedlo ministerstvo vnútra.



Protestujúci v Paríži vrátane vedúcich osobností "žltých viest" - Érica Droueta a Maxima Nicolla - pokojne pochodovali pod dohľadom polície. Problémy sa však vyskytli na protestoch v mestách Nice, Štrasburg, Lille a Nantes.



V Nantes v západnej časti krajiny polícia použila slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delá proti demonštrantom, ktorí do policajtov hádzali predmety. Slzotvorný plyn bezpečnostné zložky použili aj v mestách Bordeaux, Lyon, Morlaix a Arles.



Hnutie žltých viest sa sformovalo vlani v novembri, pôvodne ako protesty proti plánovanému zdražovaniu pohonných hmôt. Účasť na demonštráciách sa vtedy odhadovala až na 300.000 ľudí.