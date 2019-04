Francúzsko i Taliansko slávia 500 rokov renesancie

Vo Francúzsku i v Taliansku pripravili podujatia k 500. výročiu narodenia Kataríny Medicejskej a všestranného umelca a vynálezcu Leondarda da Vinci na celý rok 2019.

Paríž/Florencia 12. apríla (TASR) - Tri výročia — 500 rokov od narodenia francúzskej kráľovnej Kataríny Medicejskej, 500 rokov od úmrtia Leonarda da Vinci v zámku Clos Lucé v Amboise a 500 rokov od začatia výstavby kráľovského zámku Chambord — sa stali základom pre oslavy 500. výročia renesancie v regióne Région Centre-Val de Loire vo Francúzsku, ale aj v Taliansku.



Osobitne Région Centre-Val de Loire sa hrdí bohatstvom a umeleckým dedičstvom, ktoré preň predstavujú hlavný pilier totožnosti a zároveň aj teritoriálnej príťažlivosti. Celý program na rok 2019 je presiaknutý kultúrnym dedičstvom, vedou a technikou, umením a kultúrou. Program na tento rok sa dá nájsť na webovej stránke www.vivadavinci2019.fr.



Budúca francúzska kráľovná, manželka kráľa Henricha II. Katarína Medicejská sa narodila 13. apríla 1519 vo Florencii do rodiny vojvodu Lorenza de Medici a francúzskej princeznej Madelaine de la Tour d'auvergne. Bola príbuznou dvoch pápežov a ešte v útlom detstve prišla o oboch rodičov. Jej príbuzný pápež Lev X. poslal Katarínu do Ríma, aby ju vychovávali v jednej dôvernej rodine. Ako šesťročná sa Katarína vrátila do Florencie, kde sa na jej výchove podieľali bohatí členovia rodiny Medici. Táto rodina sa vyznačovala túžbou po moci, traduje sa, že medzi ich prostriedky voči politickým protivníkom patrilo násilie a siahali aj po intrigách. Po oslabení moci Mediciovcov Katarínu prijali pod ochranu v kláštore v Murate, kde sa naučila spoločenskému správaniu, dvornej etikete a ovládaniu gréčtiny a latinčiny. V roku 1533 Katarína odišla z talianskeho územia a vydala sa vo Francúzsku za vojvodu orleánskeho Henricha, ktorý sa neskôr stal francúzskym kráľom Henrichom II.



Desať rokov bola Katarína Medicejská bezdetná, napokon však mala desať detí, z ktorých sa sedem dožilo dospelosti. Po smrti Henricha II. v roku 1559 sa Katarína stala kráľovnou-matkou po uvedení jej syna Františka na kráľovský trón ako Františka II. O rok mladý neduživý kráľ zomrel. Na trón nastúpil jeho desaťročný brat Karol XI., ktorý bol pod vplyvom matky, a tá sa v tej dobe stala skutočnou vládkyňou Francúzskeho kráľovstva.



Katarína Medicejská zomrela 5. januára 1589 na zámku Blois na pneumóniu.



Kráľ František I. pozval v roku 1516 Leonarda da Vinci do zámku Clos Lucé, ktorý sa nachádza v meste Amboise asi 500 metrov od zámku Amboise. Na zámok, postavený v polovici 15. storočia, prišiel Leonardo da Vinci s troma obrazmi: Mona Lisa, Svätá rodina so svätou Annou a Svätý Ján Krstiteľ. Umelec bol vymenovaný za prvého kráľovského maliara, inžiniera a architekta. Leonardo na zámku žil až do svojej smrti 2. mája 1519. V súčasnosti je v Clos Lucé Múzeum Leonarda da Vinci.



V septembri 1519 sa začala výstavba toho, čo sa na podnet kráľa Františka I. stalo jedným z najvýstavnejších diel francúzskej renesancie — zámku Chambord. Ide o najväčší zámok na rieke Loire. Leží východne od mesta Blois v departemente Loir-et-Cher a jeho výstavba prebiehala v rokoch 1519-1541.