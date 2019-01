Le Penová chce v eurovoľbách poraziť Macrona

Le Penová vyzvala voličov, aby sa pri hlasovaní 26. mája chopili príležitosti poraziť prezidenta Emmanuela Macrona po týždňoch protivládnych protestov.

Paríž 13. januára (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné zhromaždenie (RN), ktorej šéfuje Marine Le Penová, spustila v nedeľu svoju kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu, v ktorých dúfajú v úspech aj ďalšie nacionalistické a protiimigračné hnutia. Informovala o tom agentúra AP.



Le Penová vyzvala voličov, aby sa pri hlasovaní 26. mája chopili príležitosti "poraziť" prezidenta Emmanuela Macrona po týždňoch protivládnych protestov. Vyjadrila nádej, že nacionalistické hnutia uspejú v členských štátoch Európskej únie: "Nadišla chvíľa veľkej politickej zmeny".



Le Penovej strana sa umiestnila ako prvá vo Francúzsku v roku 2014 vo voľbách do Európskeho parlamentu a má dobrú šancu si to tento rok zopakovať. Francúzski voliči zvolia 79 poslancov zo 705-členného europarlamentu.



Ako lídra kampane do týchto volieb si RN zvolila 23-ročného hovorcu strany Jordana Bardellu, pripomína AP.