Le Penová sa dištancovala od Bannonovho hnutia

Rím 8. októbra (TASR) - Predsedníčka francúzskej pravicovo-populistickej strany Národné združenie (RN - bývalý Národný front) Marine Le Penová sa v pondelok dištancovala od európskej iniciatívy bývalého stratéga Bieleho domu Steva Bannona. Zdôraznila, že Európu môžu zachrániť jedine samotní Európania.



Le Penová v Ríme uviedla, že chce objasniť "veľa domnienok" týkajúcich sa Bannovho medializovaného plánu vytvoriť hnutie, ktoré má byť podpornou sieťou pre európske antisystémové strany. Informovala o tom agentúra AP.



Le Penová uviedla, že Bannon - bývalý stratég prezidenta USA Donalda Trumpa - nie je Európan, ale predovšetkým Američan, ktorý si chce vytvoriť v Európe svoj vlastný think tank.



"Len my, samotní, sme jediní, ktorí sformujú politickú silu zrodenú z európskych volieb, pretože sme oddaní našej slobode, oddaní našej suverenite. My, zástupcovia rôznych európskych národov, sme jediní, ktorí spoločne sformujú politickú silu, ktorej cieľom je zachrániť Európu," vyhlásila Le Penová.



Bannonovu iniciatívu s názvom The Movement (Hnutie) už podporil Matteo Salvini, taliansky minister vnútra, vicepremiér a líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu.