Le Penová sa stretla s Bannonom a prejavila záujem o jeho iniciatívu

Paríž 12. októbra (TASR) - Predsedníčka francúzskej pravicovo-populistickej strany Národné združenie (RN - bývalý Národný front) Marine Le Penová sa stretla s bývalým stratégom Bieleho domu Steveom Bannonom. Politička na stretnutí prejavila záujem o Bannonovu iniciatívu zameranú na podporu európskych antisystémových strán, od ktorej sa len v pondelok dištancovala, pripomenula agentúra AP.



Podpredseda RN a poslanec Louis Aliot v piatok televízii BFMTV povedal, že Le Penová sa s Bannonom stretla vo štvrtok v Paríži. Bývalý stratég Bieleho domu chce podľa Aliota poskytnúť európskym nacionalistickým stranám pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu "technické prostriedky". Bannon dal podľa jeho slov zároveň jasne najavo, že v projekte nechce "zohrávať (politickú) úlohu".



Le Penová sa len v pondelok v Ríme dištancovala od Bannonovej inciatívy, pričom uviedla, že Európu môžu zachrániť jedine samotní Európania a nie Američania. Povedala vtedy aj to, že Bannon je predovšetkým Američan, ktorý si chce vytvoriť v Európe svoj vlastný think tank.



Bannonovu iniciatívu s názvom The Movement (Hnutie) už podporil Matteo Salvini, taliansky minister vnútra, vicepremiér a líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu.