Lokalizovali ponorku, ktorá sa potopila v roku 1968

Paríž 22. júla (TASR) - Členovia pátracieho tímu francúzskeho ministerstva obrany lokalizovali v Stredozemnom mori ponorku Minerve (S647), ktorá zmizla bez stopy v roku 1968. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva.



"Je to úspech, úľava a technický zázrak," uviedla na Twitteri francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.



Diesel-elektrická ponorka Minerve sa potopila v Stredozemnom mori 27. januára 1968 neďaleko juhofrancúzskeho prístavu Toulon. Na jej palube bolo šesť dôstojníkov a 46 námorníkov. V miestach, kde sa ponorka potopila, dosahuje more hĺbku 1000 až 2000 metrov.



Francúzske úrady začali po Minerve bezprostredne po jej zmiznutí pátrať, avšak pátranie, ktorého sa so svojím batyskafom SP-350 Denise zúčastnil aj známy oceánograf Jacques-Yves Cousteau, bolo neúspešné a 2. februára 1968 ho odvolali.



Nové pátranie 45 kilometrov južne od Toulonu vyhlásilo francúzske ministerstvo obrany až v júli tohto roku.