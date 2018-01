Francúzsko má prvú OBEŤ záplav: Hladina Seiny v Paríži stále stúpa

Parížska radnica od stredy pre verejnosť úplne uzavrela aj vodou zaplavené nábrežia rieky. Uzavreté sú i všetky tunely, podzemné garáže a iné podobné priestory.

Paríž 24. januára (TASR) - Pre vysoký stav vody v riekach a riziko záplav platí v 23 departementoch Francúzska druhý - oranžový - stupeň povodňovej pohotovosti. V niektorých regiónoch nasadili na pomoc obyvateľstvu armádu.



Hladina rieky Seina v Paríži stále stúpa a v stredu dosiahla 5,17 metra, informovala spravodajská televízia BFMTV. Kulminácia sa očakáva v piatok alebo počas víkendu, keď by hladina Seiny mohla podľa meteorológov byť vo výške 5,8 - 6,2 m. Hladina Seiny však bude stúpať pomalšie, pretože na severozápade Parížskej oblasti, odkiaľ prichádzajú prítoky Seiny, prestalo pršať.



Z preventívnych dôvodov je v Paríži od stredy prerušená doprava v tej časti trás prímestských vlakov RER na linke C, ktorých stanice sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti koryta Seiny. Ide o stanice v centre Paríža. Táto situácia bude trvať najmenej do piatka.



Parížska radnica od stredy pre verejnosť úplne uzavrela aj vodou zaplavené nábrežia rieky. Uzavreté sú i všetky tunely, podzemné garáže a iné podobné priestory. Už niekoľko dní je na Seine zakázaná lodná doprava.



Denník Le Parisien upozornil, že "nohy si vo vode máča už aj zuáv". Ide o sochu zuávskeho bojovníka - pešiaka francúzskej armády z krymskej vojny -, ktorá zdobí pylón mosta Alma a Parížanom v minulosti slúžila ako referenčný bod výšky hladiny Seiny pretínajúcej francúzsku metropolu.



Záplavy vo Francúzsku majú zrejme svoju prvú obeť. Ako informoval denník Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, ide o 73-ročnú ženu, ktorej telo vylovili potápači a hasiči z rieky la Bruche pri meste Molsheim v kraji Bas-Rhin.