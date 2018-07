Macron odvolal veľvyslanca v Maďarsku pre jeho proorbánovský postoj

Veľvyslanca Érica Fourniera, ktorý sa ujme iných funkcií, na poste v Budapešti nahradí Pascale Andréaniová.

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas uplynulého víkendu vymenil veľvyslanca v Maďarsku po tom, ako sa tlač dostala k tajnému obežníku, v ktorom tento diplomat chváli migračnú politiku maďarského premiéra Viktora Orbána. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Veľvyslanca Érica Fourniera, ktorý sa ujme iných funkcií, na poste v Budapešti nahradí Pascale Andréaniová, uvádza sa v oficiálnom oznámení Elyzejského paláca.



V inkriminovanom obežníku datovanom 18. júnom, ktorý bol adresovaný Macronovmu úradu a zverejnený investigatívnou webovou stránkou Mediapart, Fournier vyhlasuje, že Maďarsko je "modelom" pre nakladanie s migrantmi a že obvinenia Orbána z populizmu sú iba výmyslami médií.



Bývalý ambasádor takisto napísal, že francúzske médiá sa svojím obvinením Maďarska z antisemitizmu usilujú odvrátiť pozornosť od "skutočného antisemitizmu" prichádzajúceho zo strany "moslimov vo Francúzsku a Nemecku".



Macron na otázku ohľadom inkriminovaného dokumentu v piatok odpovedal, že nezastáva veľvyslancove názory a daný tajný obežník nepredstavuje oficiálnu politiku Francúzska. "Ak by toto ambasádor povedal verejne, bol by odvolaný okamžite," povedal Macron na tlačovej konferencii v Bruseli.



Macron, ktorý je horlivým eurofilom, sa dostal s Orbánom a ďalšími východoeurópskymi lídrami do polemiky, obviňujúc ich z nerešpektovania demokratických hodnôt a odmietania prijať migrantov.



Maďarský premiér uviedol, že ľudia, ktorí kritizujú jeho tvrdý postoj k migrácii, patria k "neschopnej starej garde Európy". Orbán vlani označil Macrona za "nováčika", ktorý sa nepreukázal sľubným začiatkom.