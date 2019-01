Macron oficiálne otvoril celonárodnú diskusiu

Krízu vyvolanú hnutím žltých viest označil Macron za šancu vykonať vo francúzskej spoločnosti hlbšie zmeny.

Paríž 15. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron otvoril v utorok celonárodnú diskusiu, ktorá je reakciou na protesty tzv. žltých viest vyvolaných na jeseň 2018 plánmi vlády na zvýšenie daní a poklesom životnej úrovne.



Francúzsky prezident debatu, ktorá by mala trvať tri mesiace, oficiálne otvoril na stretnutí s približne 600 starostami a komunálnymi politikmi v meste Grand-Bourgtheroulde v severofrancúzskom regióne Normandia, pričom prítomným povedal, že si prišiel vypočuť, čo v súčasnosti trápi Francúzov, informovala agentúra AP.



Ešte pred stretnutím v Grand-Bourgtheroulde sa Macron v dedine Gasny zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom zazneli obavy z klesajúcej kúpnej sily dôchodcov a štátnych zamestnancov. Macron vyjadril želanie "pomáhať ľuďom v ťažkej situácii", pomôcť im nájsť cestu z biedy, ale aj naučiť ich "byť zodpovednejšími".



Zároveň však francúzsky prezident povedal, že zatiaľ čo "jedni robia, čo majú", "iní sa flákajú", čím opäť vyvolal ostré reakcie na sociálnych sieťach na pravej aj ľavej strane politického spektra, napísala na svojej internetovej stránke spravodajská televízia France24.



Krízu vyvolanú hnutím žltých viest označil Macron za šancu vykonať vo francúzskej spoločnosti hlbšie zmeny. Zaviazal sa najmä uskutočniť už tento rok reformu dôchodkového systému a urobiť ho spravodlivejším.



Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam, zákazu pohybu motorových vozidiel a obmedzenému prístupu do mesta prišlo do Grand-Bourgtheroulde vyjadriť svoju nespokojnosť približne 100 príslušníkov hnutia žltých viest.



Protesty žltých viest vyvolal vo Francúzsku v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny palív nezvýšila, ale protestujúci vzniesli ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.



Francúzske protestné hnutie je pomenované podľa svojho viditeľného a ľahko rozpoznateľného symbolu - reflexných žltých viest, ktoré si jeho účastníci na demonštrácie obliekajú na odev.