E. Macron podával súkromnú večeru pre princa Salmána v Louvri

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal v nedeľu súkromnú večeru pre saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Večera sa konala v priestoroch galérie Louvre v Paríži a Elyzejský palác o nej vopred neinformoval.



Večera sa uskutočnila v prvý deň návštevy princa vo Francúzsku, ktorej oficiálna časť sa začína v pondelok. Očakáva sa, že Salmán počas nej uzavrie s Francúzskom strategické partnerstvo a bude nadviazaný nový typ ekonomických vzťahov.



Na Louvre ako dejisko súkromnej večere padla voľba aj vzhľadom na to, že saudskoarabská vláda má s týmto múzeom, sídliacim v bývalom kráľovskom paláci, partnerské vzťahy.



Elyzejský palác spresnil, že príležitosťou na to, aby sa večera konala práve v Louvri, bolo aj otvorenie výstavy Eugena Delacroixa, maliara známeho okrem iného svojím obrazom Sloboda vedie ľud na barikády, ktorým sa prihlásil k revolučným myšlienkam.



Francúzska tlač v pondelok pripomenula, že Macron si svojich hostí zo zahraničia rád uctieva večerou na historicky významných či nezvyčajných miestach. S ruským prezidentom Vladimirom Putinom večerali v zámku vo Versailles a s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Invalidovni i na Eiffelovej veži.



Cieľom súkromnej večere v Louvri bolo aj osobné zblíženie Macrona s 32-ročným princom, ktorý je novým vplyvným mužom Blízkeho východu. Zoznámili sa už vlani na jeseň, keď Macron pricestoval do Rijádu uprostred krízy súvisiacej s libanonským premiérom Saadom Harírím.



V pondelok má saudskoarabský princ okrem série rokovaní naplánovaný aj obed s premiérom Édouardom Philippom a stretnutie s ministerkou obrany Florence Parlyovou. V utorok ho v Elyzejskom paláci prijme prezident Macron. Očakáva sa spoločné vyhlásenie oboch lídrov a na záver dňa aj oficiálna večera v prezidentskom sídle.



Francúzsko a Saudská Arábia majú momentálne komplikované vzťahy: nesúlad medzi nimi panuje v otázke prístupu k Iránu. Francúzsko sa snaží udržiavať svoje vzťahy s Teheránom v rovnováhe, zatiaľ čo pre Saudskú Arábiu je Irán úhlavným nepriateľom.



Počas princovej návštevy vo Francúzsku má byť podpísaných niekoľko protokolov o spolupráci v oblasti cestovného ruchu, energetiky a dopravy. Zdroj blízky delegácii hostí pre francúzske médiá uviedol, že nejde o veľké kontrakty. Podpísaná má byť aj zmluva o spolupráci medzi jednou z kultúrnych nadácií Saudskej Arábie a ustanovizňou Musée du Louvre.