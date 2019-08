Macron vyzval pomenovať ulice miest po hrdinoch vylodenia v Afrike

Francúzsky prezident Emmanuel Macron si podáva ruku s veteránom počas ceremoniálu pri príležitosti 75. výročia začiatku spojeneckej invázie do južného Francúzska z augusta 1944 (operácia Dragoon) 15. augusta 2019 vo francúzskom Saint-Raphaeli. Invázia do Francúzska (známa aj ako operácia Dragoon) z juhu sa začala 15. augusta 1944, 10 týždňov po vylodení v Normandii, a zapojilo sa do nej okolo 450-tisíc vojakov a 881 vojnových lodí.