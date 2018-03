TERORISTICKÝ ÚTOK VO FRANCÚZSKU: Polícia vyjednáva s mužom v Trebes

#Trèbes: The latest reports from supermarket in France where gunman has taken hostages, with at least one person feared dead https://t.co/WagWE1LQGz pic.twitter.com/a5W0XJHngK — BBC News (World) (@BBCWorld) March 23, 2018

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) March 23, 2018

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzska polícia presunula v piatok posily do mesta Trebes v departemente Aude, kde sa v miestnom supermarkete odohráva rukojemnícka dráma s už najmenej dvomi obeťami na životoch. Predpokladaný páchateľ sa prihlásil k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).Časti zamestnancov a zákazníkov supermarketu sa z objektu po vypuknutí drámy podarilo ujsť. Podľa webovej stránky spravodajského magazínu Le Point jeden z príslušníkov žandarmérie vyjednáva s osobou, ktorá zadržiava rukojemníkov.Ako informoval spravodajský portál France Info, nad oblasťou hliadkujú tri policajné vrtuľníky a k dejisku incidentu polícia stiahla dodatočných príslušníkov žandarmérie z Narbonne. Povolala aj posily z Nimes a Toulouse, odkiaľ vysielajú elitnú zásahovú jednotku GIGN. Okolie supermarketu polícia uzavrela.Vzhľadom na podozrenie, že ide o pokus o vraždu a teroristické spolčovanie a obmedzovanie osobnej slobody prípad prevzala parížska prokuratúra.Francúzsky premiér Édouard Philippe vo svojom tweete označil situáciu za vážnu. Do dejiska dramatických udalostí vyslal ministra vnútra Gérarda Collomba. Premiér Édouard Philippe pripustil, že piatková udalosť v juhofrancúzskom meste Trebes by mohla byť teroristickým útokom.Philippe potvrdil, že na mieste incidentu pokračuje rozsiahla policajná akcia aj za účasti príslušníkov elitných zásahových jednotiek povolaných z okolitých miest regiónu.Francúzske médiá medzičasom oznámili, že polícii sa podarilo identifikovať podozrivého - ide údajne o muža, ktorý bol tajnými službami sledovaný na základe podozrenia z islamistickej radikalizácie a bol naňho vedený spis kategórie S.Pravdepodobne ten istý muž ešte pred útokom v Trebes strieľal v neďalekom meste Carcassone na skupinu policajtov, pričom jedného z nich postrelil.