Francúzsko nepovolí lodi Aquarius zakotviť v prístave Marseille

Paríž 25. septembra (TASR) - Francúzsko zatiaľ nie je pripravené na to, aby záchrannej lodi Aquarius 2 s desiatkami migrantov na palube umožnilo zakotviť v prístave Marseille a vylodiť pasažierov. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire, informovala tlačová agentúra Reuters.



"Nateraz je odpoveď nie," odpovedal Le Maire v rozhovore pre spravodajskú televíznu stanicu BFM TV na otázku, či je Paríž pripravený kladne reagovať na žiadosť neziskových skupín, aby im udelil povolenie na zakotvenie plavidla s 58 ľuďmi na palube v uvedenom prístave na juhu Francúzska.



Podľa európskych pravidiel majú lode získať povolenie na vstup do najbližšieho prístavu, povedal Le Maire a dodal, že Marseille nie je najbližšie.



Aquarius 2 je jediným plavidlom svojho druhu, ktoré je nasadzované na záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora. Panamské námorné úrady mu ale nedávno zrušili registráciu. To znamená, že ak loď dorazí do akéhokoľvek prístavu, odoberú jej výsostnú vlajku a nebude môcť vykonávať operácie, kým si nezabezpečí novú vlajku.



Francúzsko-nemecká mimovládna organizácia SOS Méditerranée, jedna z charitatívnych skupín, ktoré plavidlo prevádzkujú, uviedla, že je krokom Panamy šokovaná a odobratie vlajky prišlo po nátlaku zo strany talianskej vlády. Minister vnútra Talianska Matteo Salvini vyhlásil, že vláda jeho krajiny nevyvíjala na Panamu v tomto ohľade žiadny nátlak.