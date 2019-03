Francúzsko: Odklad brexitu sa môže zvážiť, ak Mayová poskytne záruky

Český premiér Andrej Babiš uviedol, že jeho krajina je pripravená schváliť britskú žiadosť o odklad brexitu.

Paríž 20. marca (TASR) - Odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa môže zvážiť, ale iba za podmienky, že britská premiérka Theresa Mayová "poskytne záruky". Uviedol to hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux po tom, ako Mayová v liste zaslanom v stredu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi požiadala o neskorší dátum odchodu svojej krajiny z Únie, ku ktorému by podľa nej malo dôjsť najneskôr do 30. júna 2019. Termín brexitu bol pôvodne stanovený na 29. marca.



Podľa Griveauxa sa musí Mayová vo štvrtok na summite EÚ vyjadriť, "aký zámer" je za jej žiadosťou o odklad brexitu. "Nemôžeme špekulovať o žiadnom scenári," dodal.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian pohrozil, že jeho krajina môže hlasovať proti britskej žiadosti o odklad brexitu, ak Mayová nepredloží európskym partnerom dôveryhodnú stratégiu. "Situácia, v ktorej Mayová nebude schopná poskytnúť dostatočné záruky dôveryhodnosti svojej stratégie na stretnutí Európskej rady, povedenie k tomu, že jej žiadosť bude zamietnutá a uprednostní sa brexit bez dohody," citovala Le Driana agentúra AFP.



Hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej uvítal fakt, že Británia podala "jasnú žiadosť", ako pokračovať v brexite, ale neuviedol, ako bude Nemecko reagovať. Hovorca Steffen Seibert povedal, že o tejto žiadosti sa bude na summite "intenzívne diskutovať". Podľa neho je Nemecko naďalej presvedčené o tom, že brexit bez dohody "by nebol v nikoho záujme".



Český premiér Andrej Babiš uviedol, že jeho krajina je pripravená schváliť britskú žiadosť o odklad brexitu. V parlamente sa vyslovil, že brexit bez dohody by bol najhorším možným výsledkom a najlepším riešením by bolo druhé referendum v Británii, ktorého výsledkom by bolo jej zotrvanie v EÚ. Dodal, že britskí voliči boli v referende v júni 2016, keď sa tesne vyslovili za odchod z Únie, ovplyvnení dezinformáciami.



Európska komisia uviedla, že odloženie brexitu do 30. júna by mohlo priniesť "vážne právne a politické riziká". Komisia odporučila premiérom a prezidentom EÚ, aby sa na summite rozhodli pre kratší odklad brexitu do 23. mája, čiže do dátumu konania volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5.), alebo pre dlhší odklad odchodu Británie z EÚ "najmenej do konca roku 2019".



Predseda EK Jean-Claude Juncker uviedol, že Británia by mala vystúpiť z EÚ do začiatku eurovolieb, ak sa na nich Británia nezúčastní. Podľa jedného z predstaviteľov EK, ktorý si neželal byť menovaný, Juncker Mayovej v telefonickom rozhovore povedal, že "odchod by mal byť ukončený pred 23. májom" - prvým dňom volieb do EP, dodáva agentúra AP.