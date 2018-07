Odškodnenie pozostalým obetí teroru v Paríži nepatrí, rozhodol tak súd

Hlavným argumentom žalujúcich bolo údajne nedostatočné monitorovanie páchateľov, ktorých úrady sčasti poznali a registrovali ako zradikalizovaných.

Paríž 18. júla (TASR) - Poškodení a pozostalí obetí teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015 neuspeli so žalobou proti francúzskemu štátu.



Správny súd v Paríži totiž v stredu konštatoval, že nenašiel žiadne indície pre vážne pochybenie úradov pred útokmi islamistov a zamietol požiadavky žalujúcich občanov na odškodnenie.



Hlavným argumentom žalujúcich bolo údajne nedostatočné monitorovanie páchateľov, ktorých úrady sčasti poznali a registrovali ako zradikalizovaných.



Súd však konštatoval, že súčasťou predmetnej databázy sú rádovo tisícky údajov o podozrivých a navyše to nie je ešte indikátorom reálneho nebezpečenstva danej osoby. Príprava útokov prebehla v Sýrii a v Belgicku a úradom známi atentátnici pricestovali do krajiny iba krátko pred krviprelievaním.



Podľa názoru správneho súdu nemožno obviniť z pochybenia ani políciu pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia v okolí hudobného klubu Bataclan. Aj keď francúzske tajné služby dostali v auguste 2015 informáciu, že medzi potenciálne terče džihádistov z Islamského štátu (IS) patrí aj sieň pre usporadúvanie koncertov, nič vtedy nenaznačovalo, že by mohlo ísť o Bataclan, kde traja islamisti pripravili napokon o život 90 ľudí.



Séria koordinovaných teroristických útokov v metropole na Seine si v 13. novembrový deň roku 2015 vyžiadala životy 130 ľudí.