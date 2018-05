Francúzsko odsúdilo americké sankcie voči firmám obchodujúcim s Iránom

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že európske spoločnosti by nemali platiť za rozhodnutie Washingtonu

Paríž 11. mája (TASR) - Francúzsko odsúdilo ako "neprijateľný" krok Spojených štátov opätovne zaviesť sankcie na spoločnosti, ktoré obchodujú s Iránom. Táto americká iniciatíva nasledovala po tom, ako sa USA pred niekoľkými dňami rozhodli odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že európske spoločnosti by nemali platiť za rozhodnutie Washingtonu, informovala v piatok stanica BBC.



Spojené štáty tvrdia, že firmy majú šesť mesiacov na to, aby zastavili obchodovanie s Teheránom, pričom pod hrozbou sankcií nesmú uzatvárať nové kontrakty. Le Drian v rozhovore pre denník Le Parisien uviedol: "Máme pocit, že exteritorialita ich sankčných opatrení je neprijateľná. Európania by nemali platiť za odstúpenie USA od dohody, ku ktorej samy prispeli."



Le Drian ďalej povedal, že záväzky iných partnerov voči iránskej dohode by sa mali rešpektovať. Šéf francúzskej diplomacie dodal, že následky rozhodnutia Američanov sú už cítiť na stúpajúcich cenách ropy a zvýšení politickej neistoty na Blízkom východe. Francúzsko, Británia a Nemecko vyhlásili, že budú s Iránom spolupracovať na záchrane dohody.



Od dosiahnutia tejto dohody z roku 2015 podpísalo s Iránom kontrakty za miliardy dolárov množstvo francúzskych firiem vrátane značiek Airbus, Total, Renault či Peugeot. Tie však budú musieť do novembra svoje investície v Iráne ukončiť, inak budú čeliť sankciám zo strany Spojených štátov.