Francúzsko opäť ochromil štrajk železničiarov

Doprava na železniciach vo Francúzsku je opäť výrazne obmedzená na všetkých tratiach vrátane prímestských.

Paríž 14. mája (TASR) - Zamestnanci francúzskej štátnej železničnej spoločnosti SNCF pokračujú v pondelok vo svojom štrajku proti vládou navrhovanej reforme. Ako informoval spravodajský portál France Info, doprava na železniciach vo Francúzsku je opäť výrazne obmedzená na všetkých tratiach vrátane prímestských.



Ráno sa na cestách v parížskej metropolitnej oblasti - Ile-de-France - vytvárali kolóny áut v celkovej dĺžke 477 kilometrov, uviedol portál France Info. Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažovali, že znovu majú problém dostať sa do práce.



Pokiaľ ide o premávku superrýchlych vlakov triedy TGV, na trate v pondelok vypravia v priemere jednu z troch súprav. A čo sa týka dopravy na regionálnych tratiach, vypravený bude jeden z troch vlakov triedy TER.



Vlaky triedy Intercités budú tiež výrazne obmedzené - očakáva sa, že vypravia len jeden z piatich spojov.



France Info dodáva, že situácia v doprave sa môže líšiť v závislosti od regiónu.



Odborári medzičasom varovali, že počas dňa sa k štrajku môžu pridať aj ďalší zamestnanci SNCF. Odborári si totiž za cieľ stanovili, aby pondelok bol dňom "bez vlakov a bez železničiarov". France Info pritom dodal, že minulú stredu, ktorá bola v rámci SNCF tiež štrajkovým dňom, do práce nenastúpilo 14,6 percenta zamestnancov. Mesiac pred tým, 3. apríla, evidovali 33,9 percenta štrajkujúcich.



K mimoriadnej situácii došlo v Normandii, kde zatiaľ neznámi páchatelia počas víkendu v úseku trate medzi obcami Pont de l'Arche a Gaillon v kraji Eure demontovali a na trať zhodili trakčné vedenie. Vedenie SNCF to označilo za "zákernosť" a vo veci podalo trestné oznámenie.



Z Normandie medzičasom hlásia aj ďalšie prípady poškodzovania infraštruktúry SNCF, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť aj k závažným nehodám.



Vedenie odborov CGT-Cheminots sa od týchto činov dištancovalo s tým, že na podobné akcie svojich členov a sympatizantov nevyzývalo.