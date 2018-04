Francúzsko označilo za bezpečnostnú hrozbu vyše 78.000 osôb

Podľa analýzy agentúry AP tak do databázy Europolu vložilo Francúzsko viac mien než všetky ostatné európske krajiny spoločne.

Paríž 4. apríla (TASR) - Viac ako 78.000 ľudí označilo vlani Francúzsko za bezpečnostnú hrozbu v databáze Europolu, ktorá má európskej polícii umožniť zdieľanie informácii o najnebezpečnejších obyvateľoch Európy. Podľa analýzy agentúry AP tak do tejto databázy vložilo Francúzsko viac mien než všetky ostatné európske krajiny spoločne.



Nazhromaždené údaje, na zber ktorých mnohé krajiny uplatnili odlišné kritéria, viedli k otázkam, či sa celý systém používa správnym spôsobom, analyzovala v utorok AP.



Dodala, že rozruch okolo zneužívania európskej databázy vyvolal poslanec nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Andrej Hunko, keď sa nemeckého ministerstva vnútra v súvislosti s ňou pýtal na tzv. diskrétne previerky - teda tajné medzinárodné kontroly osôb považovaných databázou za bezpečnostnú hrozbu. Chcel pritom vedieť, či a prečo jednotlivé krajiny uplatňujú iné kritéria.



V odpovedi dostal tabuľku s prvým podrobným rozpisom takýchto tajných previerok, v súlade s ktorou naň bolo v roku 2017 navrhnutých 134.000 osôb vo všetkých európskych krajinách. Diskrétne medzinárodné previerky znamenajú, že údaje o osobe, ktorá sa na taktom zozname nachádza, sa automaticky zobrazia policajtovi, ktorý s ňou príde do kontaktu v akejkoľvek európskej krajine. Následne ho tak úrady môžu požiadať o ďalšiu akciu - o údaje o mieste, vozidle či spolucestujúcich takejto osoby, ba dokonca i o jej zadržanie.



Hunko sa domnieva, že takéto vysoké číslo nemôže byť zapríčinené výlučne islamistickým terorizmom, nakoľko Europol informoval len o štvorcifernom čísle - predstavujúcom počet potvrdených islamistických bojovníkov v zahraničí. Počet položiek, ktorý do databázy vložilo samotné Francúzsko, podľa neho zároveň "naznačuje zneužívanie" systému, zriadeného na sledovanie nebezpečných zločincov.



Pochybnosti ohľadne účinnosti i stanovených kritériách databázy vyvolávajú aj veľmi rozdielne počty osôb, ktoré do nich vložili jednotlivé krajiny. Kým v prípade Francúzska to bolo 78.619 osôb, Británia s takmer rovnakým počtom obyvateľov označila za hrozbu len 16.991 ľudí - v rámci jednotlivých krajín v databáze pritom išlo o druhý najvyšší počet. Naproti tomu Nemecko, krajina s najvyšším počtom obyvateľstva v Európe, dala na tento zoznam len 4285 osôb.