Paríž vyhlásil stav klimatickej núdze

Paríž 9. júla (TASR) - Paríž dnes vyhlásil stav klimatickej núdze. Francúzska metropola, v ktorej v roku 2015 podpísali svetoví lídri historickú klimatickú dohodu, sa tak pripojila k viacerým svetovým mestám či štátnym parlamentom, ktoré už prijali podobné vyhlásenia, píše agentúra AFP.



"Paríž, podobne ako ďalšie mestá, vyhlasuje stav klimatickej núdze," uviedla na dnešnom zasadnutí mestskej rady námestníčka parížskej starostky Célia Blauelová, ktorá má na starosti životné prostredie. Zdôraznila pritom potrebu dodržiavania cieľov vytýčených v klimatickej dohode z roku 2015.



V deklarácii Blauelovej sa tiež uvádza, že parížska radnica vytvorí tzv. klimatickú akadémiu, ktorej cieľom bude vzdelávať mládež a verejnosť o klimatických zmenách.



Ako prvý vyhlásil stav klimatickej núdze britský parlament, keď 1. mája odsúhlasil v zásade symbolické uznesenie. Nasledoval írsky parlament, v ktorom obdobné uznesenie schválili 10. mája.



Stav klimatickej núdze zároveň medzičasom vyhlásilo približne 650 samospráv miest a obcí na celom svete, informuje americká nezisková organizácia The Climate Mobilization.



Veľkým víťazstvom pre aktivistov bolo, keď takýto stav deklaroval 26. júna New York, dosiaľ najväčšie z miest s takýmto vyhlásením.



Parížsku klimatickú dohodu podpísalo v roku 2015 takmer 200 štátov. Dohoda stanovuje rámec pre politické, hospodárske a finančné záväzky s cieľom obmedziť nárast priemernej teploty planéty "výrazne pod dva stupne Celzia" do roku 2100, avšak aj s cieľom čo najviac sa priblížiť k hranici 1,5 stupňa Celzia.



Prezident USA Donald Trump však v roku 2017 vyhlásil, že Washington od parížskej klimatickej dohody odstúpi. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v roku 2020.