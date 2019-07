Francúzsko plánuje vývoj protisatelitných zbraní

ASAT sú strategické systémy určené na ničenie družíc na obežnej dráhe Zeme. Hoci takýmito zbraňami disponuje viacero krajín, neboli zatiaľ nikdy použité v boji.

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsko plánuje vyvinúť vlastné protisatelitné zbrane (ASAT), avšak použije ich iba na účely sebaobrany. Vo štvrtok to počas predstavovania novej francúzskej vojenskej stratégie pre vesmír oznámila francúzska ministerka obrany Florence Parlyová. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak budú naše satelity ohrozené, sme rozhodnutí oslepiť satelity našich protivníkov," vyhlásila Parlyová. "Vyhradzujeme si právo na odvetu: To by mohlo znamenať použitie silných laserov, ktoré budú vyslané z našich satelitov, prípadne hliadkujúcich nanosatelitov," dodala.



ASAT sú strategické systémy určené na ničenie družíc na obežnej dráhe Zeme. Hoci takýmito zbraňami disponuje viacero krajín, neboli zatiaľ nikdy použité v boji. Spojené štáty, Rusko, Čína a India sú jedinými krajinami, ktoré prostredníctvom ASAT zostrelili vlastné družice, aby tak prakticky demonštrovali svoju spôsobilosť v danej sfére boja.