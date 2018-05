Podozrivých z účasti na útokoch v Katalánsku prepustili na slobodu

Španielske úrady už v utorok naznačili, že vtedy zadržaní podozriví nemajú priamu spojitosť so spomínanými útokmi.

Paríž 16. mája (TASR) - Dve podozrivé osoby, ktoré v utorok zadržali v departmáne Haute-Garonne na juhozápade Francúzska v súvislosti s teroristickými útokmi v Katalánsku z augusta 2017, sú opäť na slobode.



Ako informovala v stredu večer tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske justičné zdroje, momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by obaja podozriví boli zapletení do predmetných akcií.



Teroristický útok dodávkou na triede La Rambla v centre Barcelony, ako aj o niekoľko hodín neskôr zmarený útok v pobrežnom meste Cambrills si 17. augusta 2017 vyžiadali 16 obetí, vyše 130 ďalších ľudí utrpelo sčasti ťažké zranenia.



K zodpovednosti za útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.



