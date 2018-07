Policajt, ktorý v Nantes zastrelil mladého človeka, je vo väzbe

Prokuratúra predpokladá, že policajt usmrtil vodiča neúmyselne.

Nantes 5. júla (TASR) - Za svojvoľné použitie sily zo strany verejného činiteľa bol vo štvrtok vzatý do väzby francúzsky policajt, ktorý v utorok večer v meste Nantes smrteľne postrelil 22-ročného vodiča. Oznámila to podľa televízie BFMTV miestna prokuratúra.



Tá predpokladá, že policajt usmrtil vodiča neúmyselne. Zároveň však nepotvrdila verziu miestnej polície o priebehu udalostí, podľa ktorej jej príslušník strieľal na vodiča, pretože sa pokúsil utiecť počas kontroly, pričom zranil ďalšieho policajta. Stále nie je známe ani to, prečo policajt mieril svojou služobnou zbraňou na krk mladíka.



Zastrelený muž mal záznam v trestnom registri za krádež. Jeho smrť vyvolala v Nantes násilnosti, ktoré pokračovali aj v noci na štvrtok. Počas tejto noci bolo zadržaných 19 osôb vrátane štyroch maloletých, oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe, ktorý dopoludnia navštívil Nantes. Násilné činy v meste dôrazne odsúdil a prisľúbil "úplnú transparentnosť" pri vyšetrovaní okolností prípadu.



K nepokojom, počas ktorých výtržníci hádzali na mužov zákona zápalné fľaše a iné predmety, došlo vo štvrtok po protestnom pochode proti policajnému násiliu aj v obci Garges-les-Gonesse ležiacej severne od Paríža, kde sa narodila obeť utorňajšej streľby.



Predchádzajúca francúzska socialistická vláda zmiernila pravidlá pre používanie strelných zbraní políciou a rozšírila možnosti na sebaobranu. Stalo sa tak po útoku zápalnými fľašami na policajtov na predmestí Paríža v roku 2016, pri ktorom boli zranení štyria muži zákona.