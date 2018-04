Francúzsko popiera, že by podniklo útok na základňu sýrskej armády

Krátko pred zverejnením tohto oznámenia Elyzejský palác a Biely dom informovali o telefonáte prezidentov Francúzska a Spojených štátov - Emmanuela Macrona a Donalda Trumpa.

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzska armáda v pondelok vyhlásila, že nepodnikla raketový útok na základňu sýrskych vládnych síl v meste Homs. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Le Figaro.



"My sme to neboli," uviedol hovorca hlavného štábu francúzskej armády Patrik Steiger.



Krátko pred zverejnením tohto oznámenia Elyzejský palác a Biely dom informovali o telefonáte prezidentov Francúzska a Spojených štátov - Emmanuela Macrona a Donalda Trumpa -, v ktorom obaja "rozhodne odsúdili chemické útoky spáchané 7. apríla na obyvateľstve mesta Dúmá v oblasti východná Ghúta" neďaleko Damasku.



Francúzske médiá upozornili, že Elyzejský palác vo svojom vyhlásení výslovne nespomenul sýrsku vládu, zatiaľ čo vo vyhlásení Bieleho domu sa uvádza, že obaja prezidenti považujú damaský režim za zodpovedný za "pokračujúce porušovanie ľudských práv".



Agentúra DPA však v tejto súvislosti uviedla, že dosiaľ sa neobjavili nepochybné dôkazy, že za údajným použitím jedovatého plynu stoja Asadove sily. Rusko a Irán, spojenci sýrskeho lídra, tvrdenia o takomto útoku odmietli.



Sýrske štátne médiá predtým informovali, že v noci na pondelok miestneho času zasiahlo leteckú základňu T4 v meste Homs na západe krajiny viacero rakiet. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si tento útok vyžiadal 14 obetí na životoch vrátane Iráncov a príslušníkov Iránom podporovaných skupín.



Libanonská televízna stanica al-Manár, ktorá je podporovaná proiránskym šiitským hnutím Hizballáh, označila útok na základňu T4 v Homse za "izraelskú agresiu". V rovnakom duchu sa vyjadrilo v pondelok aj Rusko.



Na podnet Francúzska požiadalo deväť členov Bezpečnostnej rady OSN o zvolanie jej mimoriadneho zasadnutia ohľadne situácie vo východnej Ghúte. Schôdzka sa začne v pondelok o 18.30 h SELČ. O zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN žiadalo aj Rusko.