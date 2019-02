Francúzsko posiela svojho veľvyslanca späť do Ríma

Napätie medzi Francúzskom a Talianskom, ktorých vzťahy sa podľa AFP dostali na najhoršiu úroveň od druhej svetovej vojny, znepokojilo ostatných členov Európskej únie.

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsky veľvyslanec v Taliansku, ktorého vláda v Paríži v rámci sporu medzi oboma krajinami povolala minulý týždeň do vlasti, sa v piatok vráti do Ríma. Oznámila to francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová.



"Dnes sa vráti do Ríma," povedala Loiseauová v piatok ráno pre rozhlasovú stanicu RTL. Politickí lídri z Talianska, ktorí sa predtým správali neprijateľne, teraz podľa nej prejavili ľútosť, vyplýva z vyjadrení ministerky, o ktorej informovali agentúry AFP a DPA.



Francúzska vláda povolala svojho veľvyslanca v Taliansku späť do Paríža vo štvrtok 7. februára, čo odôvodnila opakovanými "bezdôvodnými útokmi" voči Francúzsku zo strany talianskych vicepremiérov Luigiho Di Maia a Mattea Salviniho.



Nevôľu Paríža vyvolalo najmä to, že sa Di Maio týždeň predtým neohlásene stretol s predstaviteľmi francúzskeho protivládneho hnutia tzv. žltých viest a hovoril s nimi o spoločnom postupe pred májovými eurovoľbami.



Napätie medzi Francúzskom a Talianskom, ktorých vzťahy sa podľa AFP dostali na najhoršiu úroveň od druhej svetovej vojny, znepokojilo ostatných členov Európskej únie. Povolanie veľvyslanca je v diplomatickej reči ostrým pokarhaním a pokladá sa za nezvyčajný krok medzi dvoma spojencami v rámci EÚ.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že Di Maio stretnutím so "žltými vestami" pri Paríži "prekročil hranicu". Podpredseda talianskej vlády, ktorý je tiež ministrom hospodárskeho rozvoja, "sa stretol s niekým, kto vyzýva na ozbrojené povstanie a intervenciu armády", povedal Le Drian v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, zverejnenom vo štvrtok.



Di Maio uviedol, že s francúzskymi protestujúcimi sa stretol ako líder tzv. protisystémovej strany Hnutie piatich hviezd (M5S), nie ako minister. Cieľom bola podľa neho príprava spoločného frontu pre májové voľby do Európskeho parlamentu. Di Maio na Twitteri po schôdzke tiež napísal, že "Alpami zavanul vietor, ktorý prináša zmeny".