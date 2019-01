Francúzski poslanci schválili kľúčové body v zákone proti vandalom

Na archívnej sníme demonštranti so žltými vestami utekajú pred slzotvorným plynom poriadkovej polície počas demonštrácie v Paríži 5. januára 2019.

Poslanci Národného zhromaždenia podľa BBC dosiaľ neschválili kompletný návrh kontroverzného zákona zameraného proti vandalom na protestoch, ale len jeho spomínané kľúčové ustanovenia.

Paríž 31. januára (TASR) - Poslanci dolnej komory francúzskeho parlamentu schválili v stredu večer zákon, ktorý zakazuje demonštrantom nosiť na protestoch masky či inak si zahaľovať tvár. Zároveň odobrili aj ďalšie ustanovenie umožňujúce zakázať konkrétnym osobám účasť na verejnom zhromaždení, informovala vo štvrtok spravodajská stanica BBC.



Porušenie zákazu zahaliť si tvár sa odteraz bude môcť trestať ročným väzením a pokutou vo výške 15.000 eur. Druhé opatrenie dá príslušnému policajnému prefektovi právo zakázať jednotlivcom účasť na zhromaždení. Dosiaľ takáto právomoc prináležala len sudcom, ktorí mohli v konkrétnom prípade vydať súdny zákaz.



Poslanci Národného zhromaždenia podľa BBC dosiaľ neschválili kompletný návrh kontroverzného zákona zameraného proti vandalom na protestoch, ale len jeho spomínané kľúčové ustanovenia.



Návrh zákona zameraného proti násilnostiam počas verejných zhromaždení predložila vláda premiéra Édouarda Philippa. Jeho zástancovia tvrdia, že bude zameraný len proti vandalom, ktorí predstavujú vážne ohrozenie verejného poriadku a už v minulosti sa dopustili násilností. Za neuposlúchnutie zákazu účasti na proteste, proti ktorému sa však bude môcť jednotlivec odvolať, by im mohlo hroziť šesťmesačné väzenie a pokuta vo výške 7500 eur.



Námietky proti zákonu vyslovili počas rozpravy mnohí poslanci obávajúci sa, že by mohol obmedziť osobné slobody občanov.



"Nehovoríme o náhodne vybranom Francúzovi - hovoríme o osobách, ktoré spôsobili zranenia, pokúšali sa zabiť či ničili majetok," kontrovala im Aurore Bergéová, hovorkyňa strany Republika v pohybe (LREM) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. "Tento zákon má umožniť tým, ktorí chcú skutočne (len) protestovať, aby to mohli robiť," dodala pre televíziu BFMTV.



Francúzsko zažíva od polovice novembra každý týždeň protivládne protesty tzv. žltých viest. Demonštrácie majú prevažne pokojný priebeh, avšak občas sa vyskytnú aj násilnosti či potýčky s políciou, ktoré francúzsku vládu podnietili k pritvrdeniu postoja voči nepokojom.



Kritika za tvrdé zásahy voči demonštrantom sa však ušla aj policajtom. Diskusiu o tom rozprúdili správy o zraneniach viacerých príslušníkov hnutia žltých viest vrátane jedného z jeho "hovorcov", Jérômeho Rodriguesa, ktorý na sobotňajšej demonštrácii utrpel vážne zranenie oka a hrozí, že naň už nebude vidieť.