Vo Francúzsku schválili zmenu štatútu železničnej spoločnosti SNCF

K tejto zmene by malo dôjsť od 1. januára 2020.

Paríž 10. apríla (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie v pondelok večer napriek nesúhlasu ľavicových poslancov v princípe schválilo návrh premeny štátnej železničnej spoločnosti SNCF na spoločnosť s "verejným kapitálom". K tejto zmene by malo dôjsť od 1. januára 2020.



Prerokúvaný vládny návrh reformy SNCF počíta so zachovaním špeciálneho statusu súčasných zamestnancov SNCF, ktorí dostávajú štedré benefity a majú záruku práce až do dôchodku, pričom niektorí doň môžu odchádzať už v 52 rokoch. Zamestnanci z nových náborov však už tieto výhody mať nebudú.



Podľa spravodajského portálu France Info ľavicoví poslanci v Národnom zhromaždení označili vládou predložený návrh reformy za "prvý krok k privatizácii SNCF".



Francúzske železnice sú veľmi zadlžené a pravidelne od vlády žiadajú subvencie na svoje fungovanie. Vláda sa náklady štátu snaží znižovať, a to nielen na železnici, ale aj v ďalších odvetviach.



Tieto snahy však narážajú na odpor odborárov, ktorí až do konca júna organizujú na železniciach štrajk. Ten bude trvať vždy dva po sebe nasledujúce dni.



K prvej vlne štrajku železničiarov sa minulý týždeň pridali aj zamestnanci niekoľkých ďalších odvetví: pracovníci služieb na odvoz a likvidáciu odpadu, komunálnych služieb, nemocníc a sektora energetiky, ale aj učitelia a vysokoškolskí študenti. Na zníženie svojej životnej úrovne upozorňujú aj dôchodcovia.