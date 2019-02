Francúzsko: Povolanie veľvyslanca v Ríme je dôležitým signálom

Francúzsko a Taliansko sú zakladajúcimi členmi EÚ a ich neobvyklý spor znepokojuje ostatných členov Únie.

Paríž 8. februára (TASR) - Hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux v piatok vyhlásil, že povolanie francúzskeho veľvyslanca v Taliansku do vlasti je dočasné, ale vysiela dôležitý signál historickému spojencovi, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí Francúzska. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hovorca Griveaux pre rozhlasovú stanicu Europe-1 povedal, že povolanie veľvyslanca si vynútili niekoľkomesačné "bezdôvodné útoky" členov talianskej vlády Luigiho Di Maia a Mattea Salviniho - ale predovšetkým tohtotýždňové stretnutie Di Maia s protestujúcimi z protivládneho hnutia tzv. žltých viest priamo vo Francúzsku.



Griveaux uviedol, že návšteva porušila "samotné základy diplomacie", pretože bola neohlásená. Spomenul talianskych populistických lídrov a kritizoval "nacionalistickú lepru", ktorá rozožiera jednotu Európy. Vyhlásil tiež, že členovia Európskej únie by sa mali "k partnerom správa lepšie".



Francúzsko a Taliansko sú zakladajúcimi členmi EÚ a ich neobvyklý spor znepokojuje ostatných členov Únie. Povolanie veľvyslanca je v diplomatickej reči ostrým pokarhaním a pokladá sa za nezvyčajný krok medzi dvoma spojencami v rámci EÚ. Naposledy urobil Paríž takýto ťah voči Rímu údajne počas druhej svetovej vojny, napísala tlačová agentúra DPA.



Napätie medzi Parížom a Rímom eskaluje od vlaňajšieho júla, keď sa k moci v Taliansku dostala koalícia zložená z protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistickej Ligy Severu (LN).



Najnovší spomínaný spor vyvolal ešte v utorok líder M5S Di Maio, ktorý sa pri Paríži stretol s predstaviteľmi hnutia tzv. žltých viest. Di Maio povedal, že cieľom tohto stretnutia bola príprava spoločného frontu pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.



"Alpami zavanul vietor, ktorý prináša zmeny," napísal v utorok Di Maio na Twitteri po stretnutí s vodcom francúzskych demonštrantov Christophom Chalenconom.



Di Maio pred tzv. eurovoľbami odsúdil francúzsku vládu za jej ochranu elít a privilegovaných skupín a povedal, že "nová Európa sa rodí zo žltých viest, z hnutí a priamej demokracie".