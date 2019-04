Na palube trajektu vo Francúzsku vypukol požiar

Na lodi sa podľa námornej prefektúry nachádzalo viac ako 900 ľudí, z nich 766 boli cestujúci z Británie, Francúzska, Španielska, USA, Číny a Poľska.

Brest 29. apríla (TASR) - Trajekt Pont-Aven zachvátil v pondelok požiar počas plavby z Británie do Španielska. Plavidlo spoločnosti Brittany Ferries sa v tom čase nachádzalo v blízkosti pobrežia v oblasti Finistere na severozápade Francúzska.



Ako informovali francúzske médiá, požiar vypukol v jednej zo strojovní plavidla, ktoré sa plavilo z Plymouthu do Santanderu v Španielsku.



Na lodi sa podľa námornej prefektúry nachádzalo viac ako 900 ľudí, z nich 766 boli cestujúci z Británie, Francúzska, Španielska, USA, Číny a Poľska, dodala agentúra AFP.



Pri požiari okrem posádky zasahovali aj privolaní hasiči francúzskeho vojenského námorníctva, ktorí sa tam prepravili vrtuľníkom. Do oblasti priplával na pomoc aj remorkér Abeille Bourbon.



Požiar sa podarilo zlikvidovať po asi 40 minútach. Nikto pri ňom nebol zranený.



Loď MV Pont-Aven môže prepravovať až 2400 cestujúcich a 650 automobilov a je najväčšou loďou spoločnosti Brittany Ferries, dodala AFP, podľa ktorej trajekt v pondelok popoludní zakotví v jednom z bretónskych prístavov.