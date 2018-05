Pri streľbe v Marseille došlo k únosu, tvrdí svedok

Podľa informácií polície sa páchatelia, ktorí strieľali z útočných pušiek typu kalašnikov, zamerali na konkrétnu osobu.

Paríž 22. mája (TASR) - Pri pondelkovej streľbe vo francúzskom meste Marseille došlo k únosu jednej osoby. S odvolaním sa na vyhlásenie miestneho prokurátora o tom v utorok informoval spravodajský server The Local.



Podľa informácií polície sa páchatelia, ktorí strieľali z útočných pušiek typu kalašnikov, zamerali na konkrétnu osobu.



Prokurátor Xavier Tarabeux spresnil, že podľa výpovede očitého svedka maskovaní muži vypálili do vzduchu niekoľko výstrelov a uniesli jedného človeka.



Streľba sa odohrala v oblasti Busserine, v ktorej často dochádza k prestrelkám drogových gangov, píše The Local. Miestna polícia uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o čin spojený s terorizmom. Do nemocnice previezli najmenej jedného zraneného.