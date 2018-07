Francúzsko poslalo po dohode s Ruskom zdravotnícku pomoc do Sýrie

Dodávka je určená na pomoc 500 vážne zraneným a ďalším 15.000 ľuďom s menej závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Paríž 21. júla (TASR) - Francúzsko zaslalo v piatok do Sýrie 50 ton zdravotnej pomoci, určenej pre tamojšou vládou kontrolovanú oblasť východná Ghúta pri Damasku. Urobilo tak po súhlase Ruska s tým, že dodaniu pomoci pomôže, informovali francúzski predstavitelia, podľa ktorých to vyvoláva nádeje na budúcu humanitárnu spoluprácu.



Francúzska pomoc, ktorá dorazí v sobotu na palube ruského lietadla na ruskú vojenskú základňu na severozápade Sýrie, prichádza po dohode medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dospeli k nej po rozhovoroch v máji.



"Táto operácia je veľmi významná, pretože ukazuje ochotu Rusov spolupracovať s nami na prioritnej záležitosti," povedal francúzsky diplomatický zdroj. "Táto oblasť kričí o našu pomoc," citovala ho agentúra Reuters.



Dohodu potvrdilo aj spoločné francúzsko-ruské vyhlásenie.



Sýrske provládne sily opätovne dobyli východnú Ghútu od povstalcov v apríli po tom, ako na oblasť po niekoľkoročnom obliehaní spustili spolu s ruskými spojencami rozsiahle bombardovanie.



Do východnej Ghúty, kde žije približne pol milióna ľudí, sa odvtedy dostalo len málo pomoci, aj keď Úradu OSN na koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) sa podarilo začiatkom júla dodať tam potraviny pre 25.000 ľudí.



Francúzsku pomoc má za základe dohody v Sýrii distribuovať OCHA v koordinácii so Sýrskym arabským červeným polmesiacom. Dodávka je určená na pomoc 500 vážne zraneným a ďalším 15.000 ľuďom s menej závažnými zdravotnými ťažkosťami.