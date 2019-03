Francúzsko sa pripravuje na 18. dejstvo protivládnych protestov

Blokády ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt.

Paríž 15. marca (TASR) - Organizátori protivládnych protestov vo Francúzsku avizujú novú mobilizáciu svojich prívržencov a zhromaždenia naplánované na túto sobotu označujú za kľúčové.



Organizátori v piatok uviedli, že počas "18. dejstva" protestov "sa budú diať vážne veci", pričom ich hlavným dejiskom má byť Paríž, kde sa majú zísť sympatizanti hnutia žltých viest z Francúzska. Člen organizačného výboru Eric Drouet informoval, že sa očakávajú aj "posily" z Talianska, Belgicka, Holandska a Poľska.



Francúzske médiá pripomínajú, že v piatok sa po dvoch mesiacoch končí séria diskusií, ktorú v reakcii na protesty proti opatreniam vlády inicioval prezident Emmanuel Macron. "Žlté vesty" však túto jeho snahu o vytýčenie smeru reforiem v krajine a stanovenie priorít naďalej označujú za "divadielko".



Policajné zdroje podľa agentúry AFP priznali, že sobota bude pre jej príslušníkov "náročným dňom".



Okrem zhromaždení tzv. žltých viest sa totiž vo francúzskej metropole uskutoční aj Pochod storočia za klímu, pochod solidarity s obeťami policajného násilia a prejavov rasizmu zo strany štátu, ako i protestná akcia kolotočiarov.



Policajné zdroje podľa AFP uviedli, že podľa istých indícií sa do Paríža opäť chystajú aj radikálne živly. Ministerstvo vnútra aj v súvislosti s tým ubezpečilo, že polícia je v strehu a mobilizovaná.



Zhromaždenie tzv. žltých viest zatiaľ nebolo oficiálne oznámené, ale bolo avizované na sociálnej sieti Facebook, kde sa objavujú aj ponuku na spoločnú jazdu autom do Paríža či na ubytovanie. Ako miesta stretnutia účastníkov sa uvádzajú verejné priestory v blízkosti železničných staníc, námestie Place du Châtelet a trieda Champs-Elysées.



Okrem sobotňajších zhromaždení plánujú "žlté vesty" v najbližších týždňoch obnoviť blokádu rafinérií, prístavov a ďalších dôležitých objektov infraštruktúry.