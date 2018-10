Šesť osôb zadržali v súvislosti s marcovým terorom na juhu Francúzska

K policajnej akcii došlo podľa internetového vydania denníka L'Express v utorok v skorých ranných hodinách vo viacerých lokalitách vrátane Trebes.

Paríž 16. októbra (TASR) - Takmer sedem mesiacov po teroristických útokoch v južnom Francúzsku, ktoré spáchal Radouan Lakdim v mestách Carcassonne a Trebes a ktoré si vyžiadali štyri obete, zadržali v súvislosti s týmito zločinmi šesť osôb. Pre tlačovú agentúru DPA to v utorok potvrdili francúzske justičné zdroje.



Zatiaľ však nie je jasné, akú spojitosť s útokmi pripisujú vyšetrovatelia zadržanej šestici podozrivých.



K policajnej akcii došlo podľa internetového vydania denníka L'Express v utorok v skorých ranných hodinách vo viacerých lokalitách vrátane Trebes.



Lakdim bol polícii známy ako drogový díler. Francúzske tajné služby ho sledovali od roku 2014 a viedli na jeho meno spis kategórie S pre podozrenie z islamistickej radikalizácie. Podľa prokurátora Francoisa Molinsa však nič nenasvedčovalo, že by sa bol Lakdim chystal na násilný teroristický čin. V supermarkete v meste Trebes, ktorý sa stal dejiskom útoku Lakdima označujúceho samého seba za "vojaka Dáišu" (Islamského štátu), sa pri obhliadke našli tri podomácky vyrobené výbušné zariadenia, ručná strelná zbraň a lovecký nôž.



Páchateľa zastrelilo elitné komando.



Už na sklonku marca sa začalo vyšetrovanie medzičasom obvinenej partnerky zlikvidovaného teroristu, 18-ročnej mladej ženy, ktorá však odmietala, že by vedela o Lakdimových plánoch. Aj ju už skôr sledovali tajné služby, ktoré na ňu viedli takisto spis kategórie S, informovali svojho času francúzske elektronické médiá a pripomenul v utorok L'Express.