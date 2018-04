Štrajk Francúzov na železnici striedajú obmedzenia v leteckej doprave

Air France vo svojom vyhlásení spresnila, že zabezpečí 65 percent letov na veľké vzdialenosti trate, 73 percent letov na stredné vzdialenosti a 80 percent letov na kratšie vzdialenosti.

Paríž 10. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť Air France predpokladá, že v utorok bude schopná prijať a vypraviť v priemere 75 percent svojich letov. Komplikácie jej spôsobuje šiesta vlna štrajku jej zamestnancov, ktorý trvá od februára a zamestnanci sa ním domáhajú zvýšenia svojich miezd. Informoval o tom spravodajský portál France Info.



Air France vo svojom vyhlásení spresnila, že zabezpečí 65 percent letov na veľké vzdialenosti trate, 73 percent letov na stredné vzdialenosti a 80 percent letov na kratšie vzdialenosti.



Francúzske médiá okrem toho informovali, že po skončení druhej vlny dvojdňového štrajku zamestnancov štátnej železničnej spoločnosti SNCF sa železničiari síce vrátili do práce, ale premávka vlakov sa neobnovila v plnom rozsahu.



SNCF však vo svojom vyhlásení vyslovila očakávanie, že situácia sa postupne vráti do normálu aj na regionálnych tratiach vrátane parížskej metropolitnej oblasti (Ile-de-France). V tomto regióne vypravia v utorok štyri z piatich spojov triedy Transilien. Úplne podľa grafikonu nebudú premávať ani vlaky na niektorých linkách zrýchlených vlakov RER. Obmedzenia platia i v doprave vlakmi Intercités, kde premávajú štyri z piatich vlakov.



Najbližšie budú francúzski železničiari štrajkovať v piatok a sobotu.



Odborári spoločnosti SNCF naplánovali svoj štrajk na celkove 36 dní do konca júna, pričom obmedzenia v doprave trvajú vždy dva po sebe nasledujúce dni.



Odborári a zamestnanci SNCF svojím štrajkom protestujú proti návrhu reformy SNCF, ktorý vláda v pondelok predstavila poslancom Národného zhromaždenia. Tí napriek nesúhlasu ľavicových poslancov v princípe schválili návrh premeny štátnej železničnej spoločnosti SNCF na spoločnosť s "verejným kapitálom". K tejto zmene by malo dôjsť od 1. januára 2020.



Prerokúvaný vládny návrh reformy SNCF počíta so zachovaním špeciálneho statusu súčasných zamestnancov SNCF, ktorí dostávajú štedré benefity a majú záruku práce až do dôchodku, pričom niektorí doň môžu odchádzať už v 52 rokoch. Zamestnanci z nových náborov však už tieto výhody mať nebudú.



Podľa spravodajského portálu France Info ľavicoví poslanci v Národnom zhromaždení označili vládou predložený návrh reformy za "prvý krok k privatizácii SNCF".



K prvej vlne štrajku železničiarov sa minulý týždeň pridali aj zamestnanci niekoľkých ďalších odvetví: pracovníci služieb na odvoz a likvidáciu odpadu, komunálnych služieb, nemocníc a sektora energetiky, ale aj učitelia a vysokoškolskí študenti. Na zníženie svojej životnej úrovne upozorňujú aj dôchodcovia.