V byte islamistky sa našiel USB kľúč s menami 2626 policajtov

Spomínaná žena je zadržaná aj v súvislosti s podozrením z účasti na atentáte, ktorého obeťou sa v roku 2016 stal jeden policajt a jeho družka, civilná zamestnankyňa polície.

Paríž 11. apríla (TASR) - Žena podozrivá z islamistickej radikalizácie zadržaná tento týždeň vo Francúzsku vlastnila USB kľúč s menami 2626 príslušníkov tajných služieb RG a DST, ktoré sa neskôr transformovali na súčasné Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť (DGSI).



Spomínaná žena je zadržaná aj v súvislosti s podozrením z účasti na atentáte, ktorého obeťou sa v roku 2016 stal jeden policajt a jeho družka, civilná zamestnankyňa polície, informoval denník Le Figaro. Spresnil, že zoznam je citlivou záležitosťou vzhľadom na to, že pochádza síce z roku 2008, ale mnohé osoby na ňom uvedené sú ešte stále v aktívnej službe.



Zadržaná Mina B. vyvolala pozornosť tajných služieb a bola vypočúvaná v roku 2017 po tom, ako nadviazala kontakty s ľuďmi chystajúcimi sa do zóny iracko-sýrskeho konfliktu a pomáhala im. Francúzske tajné služby na ňu preto zaviedli spis kategórie "S" pre podozrenie z islamistickej radikalizácie. Neskôr bola zadržaná a vzatá do väzby. Kľúč USB s menami príslušníkov tajnej služby sa našiel v jej byte pri policajnej prehliadke.



Momentálne sa vyšetrovatelia snažia zistiť, ako sa Mina B. dostala k týmto informáciám a akú rolu mohla zohrávať pri atentáte v meste Magnanville.



Francúzske médiá totiž pripomenuli, že páchateľ tohto atentátu, Larossi Abballa, prv než spáchal samovraždu, vyzýval na útoky na ďalších policajtov.



Neskôr vyšlo najavo, že dvaja z jeho priateľov - tiež zradikalizovaní islamisti - zhromažďovali informácie o dvoch ďalších policajných dôstojníkov z mesta Mureaux, kde slúžili aj obete atentátu v Magnanville.



Vyšetrovatelia teraz preverujú hypotézu, či sa teraz pre islamistov nestalo prioritou práve zberanie informácií o príslušníkoch poriadkových síl - a to popri páchaní "náhodných" útokov na policajtov a príslušníkov žandarmérie.