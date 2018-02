V Paríži prebýva 3000 bezdomovcov

Parížsky dopravný podnik narátal 377 bezdomovcov ukrývajúcich sa v staniciach metra.

Paríž 21. februára (TASR) - Vo francúzskom hlavnom meste Paríž prebýva aktuálne takmer 3000 bezdomovcov. Zistilo sa to rozsiahlym sčítaním, ktoré v noci na 15. februára uskutočnilo 1700 dobrovoľníkov a zhruba 300 úradníkov. Výsledky sčítania zverejnil v stredu parížsky magistrát, informuje agentúra DPA.



Celkový počet zaregistrovaných ľudí bez strechy nad hlavou je 2952, pričom ich najvyšší počet bol zaznamenaný na relatívne chudobnejšom severovýchode metropoly - v 10., 18. a 19. obvode ich narátali 727. Parížsky dopravný podnik RATP narátal 377 bezdomovcov ukrývajúcich sa v staniciach metra.



Ďalších 189 osôb tejto spoločenskej proveniencie našli v Boulogneskom lesíku a Vincenneskom lesíku na okraji mesta. Získané údaje sa vzťahujú len na územie v rámci hraníc samotného mesta, ktoré má oficiálne 2,2 milióna obyvateľov, a nezahŕňa omnoho rozsiahlejšie a ľudnatejšie predmestia Paríža.



Úrady v regióne Ile-de-France okolo metropoly uvádzajú, že medzi 1. januárom a 13. januárom zomrelo v Paríži päť bezdomovcov. Skupina aktivistov, ktorá sa usiluje sčítavať a identifikovať mŕtvych ľudí bez domova, tvrdí, že v zmienenom časovom úseku zomrelo 12 osôb bez strechy nad hlavou.



Dobrovoľníci zároveň uskutočnili medzi bezdomovcami prieskum ohľadom ich spôsobu života a zdravotných problémov. Získané údaje hodlá socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová implementovať pri tvorbe lepšej politiky zameranej na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú na ulici, dopĺňa stanica France 24.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vlani v júli prisľúbil, že bezdomovectvo do konca daného roka vymizne z Paríža. V januári však priznal, že v tomto ambicióznom pláne neuspel. Námestník starostky Bruno Julliard varoval, že 2952 narátaných ľudí plus ďalších 672 osôb v stanoch je iba hrubým odhadom reálneho stavu.



Podobné prieskumy vykonali v uplynulých rokoch aj mestá ako Atény, Brusel či New York.