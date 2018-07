Väzňovi pomáhalo pri úteku vrtuľníkom možno až päť ľudí

Pátranie po trestancovi, do ktorého sa zapojilo najmenej 2900 francúzskych policajtov a žandárov, zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok.

Paríž 3. júla (TASR) - Nie dvaja až traja, ale zrejme štyria až piati komplici sa podieľali v nedeľu na úteku na 25 rokov odsúdeného Rédoina Faida z väzenia v meste Réau ležiacom juhovýchodne od Paríža.



Vyplýva to z doterajších poznatkov policajných vyšetrovateľov, o ktorých informoval v utorok Philippe Veroni z kriminálnej polície.



Osoby, ktoré pomáhali väzňovi pri úteku, sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.



Pátranie po trestancovi, do ktorého sa zapojilo najmenej 2900 francúzskych policajtov a žandárov, zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok.



Rédoin Faid sa na slobodu dostal pomocou vrtuľníka, ktorý neskôr objavili pri meste Garges-les-Gonesse v kraji Val d'Oise, na mieste vzdialenom od väznice približne 60 kilometrov. Väzeň a jeho ozbrojení komplici vrtuľník podpálili a následne presadli do čierneho vozidla typu Rénault, ktoré neskôr objavili v Aulnay-sous-Bois. Odtiaľ pokračovali v úteku bielou dodávkou značky Citroën.



Pri dobre pripravenej akcii, ktorá v samotnej väznici trvala iba niekoľko minút, neutrpel nikto zranenia a nedošlo ani k zadržaniu rukojemníkov. Jediným bol letecký inštruktor, ktorého ozbrojenci prepadli a donútili ho, aby sa zúčastnil na realizácii ich plánu.



Veroni v utorok varoval, že väzeň na úteku je nebezpečný a polícia ráta v prípade odhalenia jeho útočiska s "určitou formu odporu". Nevylučuje ani to, že sa Faid pokúsi o útek do zahraničia.



O Faidovi, ktorý sa tentoraz ocitol za mrežami pre ozbrojenú lúpež z roku 2010, pri ktorej zahynula jedna policajtka, sa už písalo pri jeho úteku v roku 2013.